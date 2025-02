KSV Veurne-speler Dayne Clarebout scoort in Masters of Madness: “Spannender dan gewoon voetbal”

Veurnenaar Dayne Clarebout (20) ruilde zijn truitje van KSV Veurne even in voor dat van FC Paniekaanval. Hij is momenteel namelijk te zien in Masters of Madness, waarbij zaalvoetbal dankzij enkele nieuwe spelregels verheven wordt tot een tv-programma. “Puur entertainment voor de kijkers, maar pure chaos voor ons als spelers.”

In Masters of Madness worden de spelregels van het traditionele voetbal overboord gegooid. Koppen mag niet en buitenspel bestaat niet, maar dankzij de zogeheten boosters kan een coach plots een penalty opeisen, of mag je zelfs een tijdlang de bal met de hand beroeren. Naast deze boosters zijn er ook Maddy’s (telkens 1 per wedstrijd) die de organisatie zelf kan inzetten om het spel te beïnvloeden. Tussen de West-Vlaamse deelnemers aan het programma zien we naast Jarne Wullaert (broer van Tessa), Marte Vannieuwkerke (dochter van Karl) en Victor Verheyen (zoon van Gert) ook de nobele onbekende Dayne Clarebout opduiken. Terwijl die anderen het eerder moeten hebben van hun familienaam, gaat bij die laatste zijn bijzondere voornaam over de tongen.

Halve voetbalploeg

“Bij de programmamakers verklaarde ik dat ik vernoemd ben naar Manchester United-icoon Wayne Rooney”, grinnikt de spits. Dan zou het weliswaar zijn petje zijn geweest die als hevige supporter zijn geboorte aangaf en niet zijn vader, Davy Clarebout. “Papa heeft helemaal niks met voetbal. Toch was ‘bal’ zowat mijn eerste woordje als peuter en op mijn vijfde startte ik mijn voetbalcarrière in Veurne. Van daar trok ik naar Koksijde en De Panne, om mij vorig seizoen opnieuw bij KSV Veurne aan te sluiten. Ook mijn drie broers, twee stiefbroers en mijn halfbroer, die allemaal jonger zijn dan ik, sjotten trouwens. Bij ons thuis loopt er dus een halve voetbalploeg rond!”

Ex-Rode Duivel

Vorige zomer reageerde Dayne net als honderden anderen op de oproep van Dries Mertens en Jan Vertonghen, die deze gloednieuwe competitie oprichtten. “Ik werd uitgenodigd voor de fysieke tests en schopte het tot mijn eigen verbazing tot de tachtig besten, die nog werden aangevuld met enkele voormalige profs. Zo kreeg ik onder meer ex-Rode Duivel Guillaume Gillet als ploeggenoot. Stiekem had ik op iconen als Wesley Sonck of Royston Drenthe gehoopt als trainers, omwille van hun voetbalkennis. Maar met Kat Kerkhofs en Bockie De Repper als coaches van FC Paniekaanval kwam ik in de ploeg met de beste teamspirit terecht”, is hij overtuigd.

Verjaardagscadeau

De acht ploegen spelen eerst zeven onderlinge duels, om vervolgens in de halve finale en de finale te strijden om de allereerste Masters of Madness-trofee. In zijn eerste wedstrijd liet Dayne zich alvast opmerken met een sierlijke ‘panna’, waarbij hij de bal tussen de benen van zijn tegenstander trapte. “Goed voor het entertainmentgehalte en ik heb die actie ondertussen al dikwijls herbekeken”, lacht Dayne.

Voor de tweede match zat zijn mama Emilie Verfaillie in het publiek. “Zij was die dag jarig, dus greep ik de kans om elk doelpunt aan haar op te dragen. Daarna gingen wij trouwens nog samen op de foto met Dries en Kat, die supersympathiek waren. Dankzij Kat kreeg ik ook nog een gesigneerd truitje van Dries.”

Tegennatuurlijk

Of Dayne met zijn team de trofee binnenrijft, valt de komende weken te zien op woensdag om 18.45 uur op Play4, op GoPlay en op YouTube. “Zelf bekijk ik de afleveringen samen met vrienden en mijn acties worden druk besproken in de WhatsApp-groep van KSV Veurne. En ook mijn tegenstanders volgen het programma, want afgelopen weekend kreeg ik de opmerking ‘Dat het hier geen Masters of Madness is’. Misschien jammer, want zo’n booster kan een wedstrijd zeker doen kantelen en zorgt dus voor extra spanning. Dat zijn voor ons tegennatuurlijke spelelementen, waardoor er sowieso even chaos ontstaat”, zegt de spits.

Stijgt zijn marktwaarde nu? “Ik heb pas bijgetekend tot volgend seizoen, dus een transfer is nu niet aan de orde”, lacht hij. “Ik voel mij goed in Veurne en ik ben onze trainer en voorzitter dankbaar dat ik hieraan mocht deelnemen”, wil Dayne nog kwijt.