Kruip in de huid van Chantal en de sheriff

De dienst Toerisme van de stad Lo-Reninge liet een fotobord maken met de silhouetten van Chantal en de sheriff, de twee hoofdrolspelers in de fictiereeks Chantal respectievelijk vertolkt door Maaike Cafmeyer en Dries Heyneman.

Daarboven staat de tekst ‘Groetjes uit Loveringem’. Toeristen en inwoners krijgen zo de kans om eens zelf in de huid van de politiehelden te kruipen en een leuke foto te delen op hun sociale media.Het bord staat nog tot en met zondag 23 maart bij de Poesele Fietshoeve in Noordschote. Daarna verhuist het naar andere locaties in Lo-Reninge. Momenteel is het derde seizoen van Chantal te zien op Streamz. In het najaar wordt de reeks uitgezonden op VRT 1. (foto KVCL)