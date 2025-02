Kroont één van deze West-Vlamingen zich tot Celebrity MasterChef?

Binnenkort pakt Play4 uit met een nieuw seizoen van ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’. Vandaag maakte de zender de tien kandidaten bekend die strijden voor de befaamde titel.

Het aftellen naar het nieuwe seizoen van Celebrity MasterChef Vlaanderen kan beginnen. Binnenkort koken 10 BV’s opnieuw de pannen van het fornuis. Eerder werd Maggie De Block al aangekondigd. Zij neemt het op tegen onder meer Koen De Bouw, Dorianne Aussems, Bert De Kock, Bert De Backer, Tinne Oltmans en Daphne Velghe. De West-Vlaamse eer wordt verdedigd door Tom Eerebout, Sarah Vandeursen en Bert Huysentruyt.

Tom Eerebout, die vooral bekend staat als stylist van lokale sterren als Gustaph maar ook wereldartiesten als Lady Gaga, maakte eerder al een opvallende passage in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ en ‘Belgium’s Next Top Model’. De kleurrijke Bredenaar is er klaar voor: “Iedereen denkt wellicht dat ik heel goed een bord kan dresseren omdat ik stylist ben, maar dat is toch een heel andere stiel. Ik heb mijn man ter voorbereiding alleszins dagelijks 3 gangen geserveerd.”

Tandje bijsteken

Sarah Vandeursen is al minstens even kleurrijk als de ene helft van het Kenji Minogue, schitterde als actrice in onder meer ‘Skunk’, stripte tegen borstkanker en maakte relevante tv met ‘Wokeland’. Nu mag ze ook bewijzen wat ze waard is in een keuken. “Ik wilde mezelf nog eens uitdagen op kookvlak, dus Celebrity MasterChef kwam op het juiste moment. Ik ga ervan profiteren om eten te maken met ingrediënten die ik zelf niet kan betalen.” (lacht)

Last but not least is Bert Huysentruyt, met roots in Lendelede. Hij werkt al jaar en dag als acteur en was recent nog te zien in ‘Chantal’ én ‘Nonkels’. Daarnaast is hij ook drummer bij verschillende bands, van Green Crow Collective en Lenny & De Wespen. Eerder speelde hij al bij Gorki en Het Zesde Metaal. Hij is ook een notoir hobbykok, al is dat naar eigen zeggen geen referentie: “De concurrentie is pittig en de jury is van een andere planeet. Ik ga dus een stevig tandje moeten bijsteken om hier te kunnen imponeren.”

Michaël Rewers, Peter Goossens en Inge Waeles gaan de kandidaten beoordelen. © Play4

Na het vertrek van Nick Bril werd er deze editie gekozen voor een nieuwe ster(renchef). In het komende seizoen van het succesvolle kookprogramma is Peter Goossens het nieuwste jurylid van dienst. Hij zal samen met collega-juryleden Michaël Rewers (*Bistrot du Nord) en de Roeselaarse Inge Waeles (***Boury) de kookkunsten beoordelen van bekend Vlaanderen. Benieuwd of die laatste onze West-Vlamingen wat gunstig gezind is…