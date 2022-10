Kortrijkse zangtalenten Anna-Julia en Roy naar volgende ronde van The Voice

Drie Kortrijkzanen Anna-Julia Verstrynge (19), Roy Silverans (30) en Griet Samain (34) hebben hun kans gewaagd bij The Blind Auditions van het VTM-programma The Voice van Vlaanderen. Drie sterke audities, maar helaas werd er geen stoel omgedraaid voor Aalbeekse Griet.

Griet zong ‘Zeg Me Wie Je Ziet’ van Trijntje Oosterhuis, maar kon de jury net niet overtuigen. Anna Julia koos voor ‘Habibi’ van Tamino. Na amper twintig seconden draaide Jan Paternoster, wat later ook Natalia. Hij vond het een gewaagde keuze en prachtig gebracht. Vooral de “mooie kleur van stem” sprak de muziekartiest aan. Natalia sprak op haar beurt van een “ruwe bolster” met nog veel potentieel.

“Ik had het niet verwacht, maar ik had wel al sinds dag één mijn favoriet en dat was coach Jan. Ik keek vrijdagavond samen met vrienden en familie in café Korba (aan het Halenplein in Kortrijk, red.). Het was fantastisch om te zien hoe enthousiast iedereen was”, vertelt Anna-Julia.

Diepe, donkere klankkast

Roy bracht ‘On Call’ van Kings of Leon. Naast Jan, draaiden ook Natalia en Koen Wauters. Zij waren vooral fan van de “diepe, donkere klankkast” die met momenten dreigend klonk. Ook Roy had van in het begin een voorkeur van coach en vond eveneens zijn match bij team Jan. De twee zijn intussen vrienden geworden en geven binnenkort het beste van zichzelf in The Knockouts, waarbij telkens drie kandidaten elk afzonderlijk een lied zingen en één ervan doorgaat naar de volgende ronde, The Battles.

Anna Julia Verstrynge woont bij haar mama in Kortrijk. Ze studeert Communicatiewetenschappen aan Universiteit Gent. Roy Silverans woont ook in Kortrijk, samen met zijn vriendin Marie Adéline Cnockaert. Hij studeerde Maatschappelijk Werk en is brugfiguur voor het secundair onderwijs bij Stad Menen.