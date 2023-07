Kortrijkse Wim Verschuere neemt deel aan ‘B&B Zoekt Lief’

Zes Vlaamse B&B-uitbaters zoeken samen met matchmaker An Lemmens de liefde onder de zon in het nieuw seizoen van ‘B&B Zoekt Lief’. Eén van hen is Kortrijkse Wim Verschuere (43). Zijn B&B Finca Guillermo bevindt zich in het Spaanse Murcia.

In het nieuwe seizoen van ‘B&B Zoekt Lief’ stappen zes singles deze zomer in de liefdessoap van hun leven. B&B-eigenaars Sandra (40, Turkije), Nele (57, Brazilië), Mabel (59, Frankrijk), Alicia (26, Portugal), Frank (63, Frankrijk) en Wim wonen op de meest idyllische plekken over de hele wereld en doen er alles aan om hun gasten een onvergetelijk verblijf te bieden.

Er ontbreekt alleen nog één ding: een soulmate. Ze krijgen vier vrijgezellen over de vloer om te leren kennen en kunnen op elk moment beslissen wie mag blijven en wie er hun paradijs moet verlaten.

Geluk afdwingen

Wim is een harde werker en houdt van reizen. “Toerisme boeit me al mijn hele leven. Het is fantastisch om allerlei verschillende nationaliteiten te leren kennen en hun verhalen te horen. Reizen brengt altijd een leuke sfeer met zich mee”, vertelt Wim. Na een loopbaan in de voedingssector, zette hij twee jaar geleden alles op alles voor de opstart van zijn B&B. Nu is hij ook klaar voor een nieuwe liefde. “In het leven gaan er deuren open en gaan er deuren toe, soms moet je geluk afdwingen. Ik ben op zoek naar iemand die haar schouders mee onder mijn Spaanse droom wil zetten en waarmee ik mijn passie kan delen. Met dit programma greep ik mijn kans, al had ik niet verwacht ooit aan zoiets deel te nemen”, vertelt Wim.

Twee weken lang werd hij omringd door camera’s. “In het begin was het spannend en ben je wat nerveus, maar het team stelde me op mijn gemak. Wanneer de spits eraf was, vergeet je stilaan de camera’s. De ervaring was leuker dan verwacht. Mensen die in hetzelfde schuitje zitten als mij zou ik aanraden deel te nemen als er nog een seizoen komt.”

De realityreeks toont de ups en downs van het daten vol oprechte emoties, hilarische momenten, verrassende wendingen, openhartige gesprekken, intense twijfels en af en toe een traan. En dit alles in een zomerse en betoverende setting. Wie zal zijn of haar soulmate vinden en voor onbepaalde tijd inchecken in de B&B? ‘B&B Zoekt Lief’ kan je zien op VTM, van maandag tot donderdag om 20.45 uur.