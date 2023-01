Komenaar Victor Vandecasteele te zien in docu-fictie op RTL en France2

Victor Vandecasteele, Komenaar en oud-leerling van het Koninklijk Atheneum, is vanaf deze week te zien op zowel de Waalse zender RTL als het Franse France2. Hij speelt er een van de hoofdrollen in de docu-fictie ‘L’Affaire d’Outreau’, een van de meest spraakmakende zaken van de afgelopen jaren.

‘L’Affaire d’Outreau’, een geval van kindermisbruik in de kleine Franse gemeente Outreau, wordt tot op heden nog steeds als het grootste falen van de Franse justitie bekeken. In 2001 worden enkele kinderen in opvanggezin geplaatst, nadat ze door hun vader werden mishandeld. Wanneer het gerecht de man en zijn echtgenote oppakken, leggen ze ijzingwekkende getuigenissen af.

In zowel hun eigen sociale appartementsblok als het blok van de buren zouden kinderen worden gebruikt in een grootschalig netwerk van pedofielen. Ook België komt ter sprake en de onderzoeksrechter neemt geen enkel risico. Onder het motto dat hij in Frankrijk geen zaak Dutroux wil, gaat hij keihard te werk. 17 mensen worden opgepakt en achter tralies gegooid, 12 kinderen leggen als slachtoffer getuigenissen af.

Onderzoek

“Het onderzoek duurde drie jaar en in al die tijd bleef iedereen dan ook in de gevangenis opgesloten. Het gros van de beklaagden schreeuwden hun onschuld uit, maar werden door niemand geloofd. Ook de kinderen verklaarden allemaal dat ze deel hadden genomen aan pedoseksuele activiteiten”, aldus Victor Vandecasteele, die de rol van de hoofdbeklaagde kreeg in de docu-fictie en zich volledig moest onderdompelen in het gruwelijke verhaal.

“Het was een harde en brutale rol om te spelen, want we moesten ons volledig inleven in de wereld van die mensen”

“Een van de beklaagden pleegde zelfmoord in de gevangenis en toen de zaak na drie jaar eindelijk voor de rechtbank kwam, bleken 13 van de 17 beklaagden volledig onschuldig. Ze werden ten onrechte door de hoofdverdachte, waarvan ik de rol op mij heb genomen, beschuldigd en die beschuldiging werd door de onderzoeksrechter blindelings geloofd. De kinderen werden, deels door hun omgeving, deels tijdens het onderzoek, onder druk gezet om ook iedereen te gaan beschuldigen. Later bleek het allemaal gelogen te zijn, maar de schade was onomkeerbaar. Mensen verloren hun werk, hun gezin en tot op heden dragen ze nog steeds de gevolgen hiervan. Ze zaten niet alleen onschuldig in de gevangenis, ze gaan nog steeds gebukt onder het label ‘waar rook is, is vuur’. Het feit dat ze niets fout hebben gedaan kon mensen nog weinig schelen.”

Gewelddadig

Victor speelt de rol van Thierry Delay, die wel degelijk schuldig werd bevonden. “Het was een harde en brutale rol om te spelen, want we moesten ons volledig inleven in de wereld van die mensen”, klinkt het. “Thierry was een gewelddadig persoon die dagelijks meer dan 20 biertjes en een fles pastis naar binnen kapte. De normvervaging was totaal en hij besefte niet eens meer met wat hij bezig was. Doordat ze in dergelijke sociale blokken woonden, gleden ze ook steeds door de mazen van het sociale net. Wanneer je die verhalen leest en je de rol eigen probeert te maken, dan komt dat wel keihard binnen. Toch beten we door, want deze reeks is erg belangrijk. Niet alleen voor de toekomst, want het maakt duidelijk dat fouten vaak gruwelijke gevolgen hebben maar ook voor de slachtoffers. Zij worden tot op heden nog steeds niet geloofd en met deze reeks proberen we hier verandering in te brengen.”

De opnames vonden deels in Outreau zelf en deels in de studios in Brussel plaats. Het waren intensieve momenten, maar vooral het contact met de slachtoffers blijft Victor bij. “We konden spreken met één van de kinderen die slachtoffer waren, maar maakten ook kennis met de mensen die valselijk werden beschuldigd. Hun getuigenissen gingen door merg en been, maar het hielp wel om onze rollen beter te gaan vertolken.”