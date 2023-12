‘Knokke Off’ voortaan ook in het Frans, Duits, Italiaans, Pools, Portugees en Spaans

De hitserie ‘Knokke Off’ is vanaf nu ook in het buitenland te zien. Netflix lanceert de fictieserie internationaal onder de naam ‘High Tides’. Pommelien Thijs en co zullen onder andere gedubd worden in het Frans, Duits, Italiaans, Pools, Portugees en Spaans. In Knokke-Heist is men alvast zeer benieuwd naar de reacties. De Italiaanse krant Corriere della Sera pakte er online mee uit en tipte het als must-see.

En of Knokke Off iets teweegbracht afgelopen zomer! Zowel op VRT MAX – alleen daar al werd het meer dan 5 miljoen keer aangeklikt – als op televisie werd het verhaal rond een groep rijkeluiskinderen in Knokke fel gesmaakt.

Drama, geweld én seks

De mengeling van drama, geweld én seks bleek een succesrecept, want heel Vlaanderen ging plat voor de serie. En daarna was Nederland aan de beurt. Wekenlang was het daar de best bekeken serie op Netflix.

De serie maakte de tongen los in Knokke-Heist en ver daarbuiten. Want was er niet wat te veel drugs te zien? En weerspiegelde het wel het echte leven van jongeren in de kustgemeente? De meningen waren verdeeld, maar dat er gesproken werd over de serie staat vast.

Big bad wolf

En dat laatste was net de bedoeling, lieten de makers al verstaan. “In Knokke Off zitten scènes die er een beetje over gaan – op vlak van seks, drugs en geweld”, vertelde scenarist Luk Wyns daar eerder over.

“Die met de ‘big bad wolf’ bijvoorbeeld (een vrijgezellenfeest van de zus van Louise loopt uit de hand wanneer een stripper verkleed als wolf ten tonele verschijnt, red.). Ik heb ervoor moeten strijden om dat moment in de reeks te krijgen. Het zijn zo’n scènes die massaal over de tongen gaan. En voor een tv-serie is dergelijke mond-tot-mondreclame heel belangrijk.”

Must-see

En nu gaan Pommelien Thijs en co dus internationaal. Netflix lanceert de fictieserie internationaal onder de naam High Tides. De acteurs zullen onder andere gedubt worden in het Frans, Duits, Italiaans, Pools, Portugees en Spaans. Dat er interesse is bewijst de Italiaanse krant Corrie della Serra. Zij tippen de serie als een ‘must-see’.

Ondertussen blijft het gemeentebestuur van Knokke-Heist blij met het eindresultaat. “We zijn vooral vereerd dat de makers voor onze gemeente kozen als decor voor deze serie”, klinkt het.

“Onze kustgemeente wordt fantastisch in beeld gebracht en we hopen dat dit aspect ook internationaal blijft hangen. Onze villa’s, strandbars, winkels en onze natuur komen prachtig naar voren in de serie en dit is, zeker internationaal, onbetaalbare publiciteit. En mensen weten heus wel dat ze naar een fictieserie kijken en daar horen uitvergrotingen en drama uiteraard bij.” (MM)