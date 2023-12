‘Knokke off’ krijgt tweede seizoen

De immens populaire en veelgeprezen VRT MAX-reeks Knokke off krijgt een tweede seizoen. De fictiereeks kon zowel in Vlaanderen als Nederland de kijkers bekoren en voert momenteel ook een internationale koers op Netflix. Fans van het eerste uur kunnen vanaf nu ook écht officieel uitkijken naar een vervolg op het meeslepende verhaal van Louise, Alex en Daan.

Knokke off 2 gaat verder na de dramatische gebeurtenissen van vorig seizoen waarbij we Louise, Daan en Alex volgen in hun zoektocht naar liefde en erkenning. Kiest de knappe, rijke Louise voor de sympathieke volksjongen, voor de flamboyante miljonairszoon, of toch voor zichzelf? Ontsnappen de jongeren uit de wereld van verderf waarin ze zijn opgegroeid? En komen hun meedogenloze ouders nog steeds overal mee weg wanneer de grootmoeder van Alex orde op zaken komt stellen?

In het tweede seizoen schittert opnieuw een Vlaams-Nederlandse topcast met in de hoofdrollen Pommelien Thijs, Willem De Schryver, Eliyha Altena, Ruth Becquart, Geert Van Rampelberg, Ini Massez, Pieter Genard, Anna Drijver, Jasmine Sendar en Emma Moorgat. Nieuwe castleden worden later bekendgemaakt. De serie wordt geschreven door Luk Wyns naar een idee van Anthony Van Biervliet en geregisseerd door Laura Van Haecke. De opnames van de nieuwe reeks zijn gepland in de zomer van 2024.

Knokke off is een productie van Dingie voor VRT en Netflix in samenwerking met Dutch FilmWorks en met de steun van de Stad Knokke-Heist en de Tax Shelter maatregel van de Federale Overheid.