Klas supportert mee voor Voice Kids-finaliste Miriam (12): “Zo stil en bedeesd… en dan komt plots die stem boven!”

Vrijdagavond weten we of Miriam Owusu-Banahene (12) de winnaar is van The Voice Kids. De Bissegemse met Ghanese roots smeet zich vorige week helemaal met ‘Spirit’ van Beyoncé en verzilverde haar plaatsje in de finale. Alle leerkrachten en leerlingen van de vrije lagere school De Tandem in Bissegem supporteren enthousiast mee.

De teams van coaches Laura Tesoro, Metejoor, Pommelien Thijs en Coely zijn teruggebracht tot slechts twee getalenteerde deelnemers. In het team van Coely blijven Miriam en 14-jarige Nisa uit Limburg over. Slechts één van de acht finalisten gaat naar huis met een studiebeurs van 10.000 euro en de mogelijkheid om een eigen single op te nemen.

“Iedereen is heel blij en trots op Miriam dat ze het zo ver gebracht heeft. Voor ons is ze sowieso een winnaar” – juf Siska

In de klas van Miriam, zesde leerjaar B, is het enthousiasme voelbaar. Tijdens het interview kijken heel wat nieuwsgierige klasgenoten door het raam naar binnen. “Dit is once in a lifetime”, zegt juf Siska Pluym. “We hebben dit in onze school nog nooit meegemaakt. We hoorden Miriam vorig jaar voor het eerst zingen op onze ‘Tandem Got Talent’ waar we eind januari de talenten van onze leerlingen in de kijker zetten. Toen we keken naar The Blind Auditions van The Voice Kids met het nummer ‘All I Ask’ van Adele kreeg ik kippenvel. Iedereen is heel blij en trots op Miriam dat ze het zo ver gebracht heeft. Hoe het ook eindigt, voor ons is ze een winnaar. We hopen dat ze sowieso verder doet met haar zangtalent. Het is tof om verborgen talenten aan de kinderen te tonen.”

“Miriam is stil en bedeesd, maar haalt dan ineens een klok van een stem boven” – juf Manon

Ook voor juf Manon D’Hondt was Miriam haar stem een verrassing. “Het kwam een beetje onverwachts. Miriam is stil en bedeesd, maar haalt dan ineens een klok van een stem boven. Afgelopen maandag keken we nog eens samen met de klas naar de halve finale, maar uiteindelijk hadden maar twee leerlingen die nog niet gezien (lacht). Iedereen is heel betrokken. We brengen de deelname van Miriam aan The Voice Kids ook in onze actualiteitslessen deze week.”

“Ik herinner me dat ze in het vierde leerjaar al kaartjes uitdeelde van The Voice. Het is iets wat ze heel graag wou” – beste vriendin Soukaïna (12)

Samen met heel het zesde leerjaar maakten ze een supportersbord met ‘GO MIRIAM’. Beste vriendin Soukaïna Ouassou (12) is haar grootste fan en kijkt al jaren naar The Voice. “Ik wist eerst niet dat ze zo goed kon zingen, tot Miriam in het vijfde leerjaar het tegen me zei voor Tandem Got Talent. Het is super leuk, maar ook raar om Miriam op televisie te zien. Ik herinner me dat ze in het vierde leerjaar al kaartjes uitdeelde van The Voice. Het is iets wat ze heel graag wou.” Miriam schreef zich enkele jaren geleden al eens in voor The Voice Kids, maar stuurde toen per ongeluk het verkeerde auditiefilmpje door zonder zang. “Dat had ik jammer genoeg pas achteraf door”, vertelt Miriam, die het vooral heel leuk vindt dat iedereen zo meeleeft met haar avontuur.

Speech

De Tandem had graag samen gekeken naar de finale van The Voice Kids, maar een groot deel van het zesde jaar gaat op vormselweekend. Elke vrijdagmiddag klinkt er muziek op de speelplaats, de school legt voor de gelegenheid de liedjes op die Miriam intussen heeft gezongen. Om 13.15 uur begeven ze zich allemaal naar de sportzaal. “Enkele vriendinnen van Miriam geven nog een kleine speech om Miriam aan te moedigen en vervolgens zal ze zelf enkele nummers zingen. Ook de ouders van Miriam zullen aanwezig zijn”, vertelt Siska. “Ze mag veel trotser zijn op zichzelf, op dat vlak is zo beschaamd. Met de leerkrachten komen we samen om in de klas te kijken naar de finale. Zo kunnen we samen supporteren voor ons mooi zangtalent.”

Vrijdagavond kijkt Miriam thuis met de hele familie. Ze werd alvast een extra groot verjaardagsfeest beloofd in januari. “Ik heb een beetje last van mijn stem, maar geef graag nog een live performance voor de uitzending voor mijn klasgenootjes. Misschien zelfs nog eens op het afscheidsfeestje van het zesde leerjaar om het einde van het schooljaar.”