Kjenta Vangampelaere wordt nieuwsanker bij Focus & WTV: “Het begint al te kriebelen”

Het zijn spannende dagen voor Kjenta Vangampelaere (24). Op 5 oktober zal de Zwevezeelse namelijk voor het eerst op het scherm te zien zijn als nieuwsanker bij Focus & WTV. Ze wordt zo een van de vijf vaste schermgezichten bij de regionale zender. Voor Kjenta is het een kinderdroom die uitkomt. “Ik hoop ook het jonge publiek warm te maken voor nieuws uit West-Vlaanderen.”

Kjenta is geen onbekende voor deze krant. Tot vorig jaar was ze immers een kleine twee jaar aan de slag bij De Weekbode als correspondente in de regio van Wingene en Tielt.

“Met een bachelor communicatiemanagement aan Howest op zak volgde ik toen nog een masteropleiding journalistiek met de focus op radio en televisie aan de VUB. Tijdens die opleiding was ik evenwel op zoek naar een bijbaantje als jobstudent, waarbij ik tegelijkertijd al ervaring kon opdoen binnen de journalistieke sector. Zo begon ik artikels te schrijven voor De Weekbode”, blikt Kjenta terug.

Toch lag haar hart toen al bij radio en televisie. “Vroeg of laat wilde ik inderdaad de stap naar radio of tv zetten, maar op dat moment vond ik dat ik nog niet klaar was om met een camera op pad te gaan. Daarom wilde ik aanvankelijk bewust als schrijvende journaliste aan de slag gaan.”

“Enerzijds omdat schrijven ook een passie van me is, anderzijds omdat het heel leerrijk is. Mensen aanspreken, interviews afnemen, naar de mensen luisteren: dat zijn skills die je als schrijvend journalist kan leren, maar die ook als videojournalist meer dan van pas komen. Mijn periode bij De Weekbode was dan ook enorm leerrijk en heeft ervoor gezorgd dat ik mijn netwerk kon uitbreiden.”

Overstap

Een jaar geleden achtte ze zich uiteindelijk wél klaar voor een stap naar het scherm en nadat ze zelf een mailtje stuurde naar chef nieuws bij Focus & WTV Bart Coopman kon ze vanaf de zomer van 2021 – eerst als jobstudent en vanaf oktober als fulltime journalist – de overstap naar Focus & WTV maken. “Ik had daarvoor stage gedaan bij de Brusselse regionale zender Bruzz en had ook de kans om daar te blijven, maar ik dacht: waarom zou ik het niet eens bij de regionale zender dicht bij huis proberen? Daarop contacteerde ik Bart en hij gaf zijn zegen.”

Bij de West-Vlaamse zender kon Kjenta zich tijdens het afgelopen jaar uitleven met het maken van reportages en tijdens live-interventies in het nieuws. “In het afgelopen jaar heb ik dan ook veel bijgeleerd. Al van bij het begin kreeg ik hier veel vertrouwen en mocht ik zelf met mijn camera op pad om reportages te maken.”

En nu volgt dus alweer een nieuwe stap, eentje waar Kjenta enorm naar uitkijkt. Zo zal ze vanaf 5 oktober mee het middag- en avondnieuws op de zender presenteren. “Ik voel me al twee weken als een kind dat een dag later op schoolreis vertrekt. Elke avond als ik in mijn bed lig kriebelt het en raak ik maar moeilijk in slaap. Er is dus zeker ook wel sprake van gezonde stress”, lacht ze.

“Logisch, want er kijken dagelijks 300.000 mensen naar onze nieuwsbulletins. Of ik er klaar voor ben? Ik denk dat je je op voorhand nooit klaar voelt. Mijn eerste nieuwsuitzending woensdag zal dan ook erg spannend zijn, maar ik moet erdoor. Ik ben er ook wel van overtuigd dat het goed zal komen. Ik weet al sinds april dat ik nieuwsanker zou worden, dus ik heb sindsdien al heel veel geoefend.”

(TM)