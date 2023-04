Kijk vanavond op Eén naar Heulenaar Jasper (14) in Switch

In de TV-quiz ‘Switch’ op Eén kruisen de vijf knapste koppen van GeneratieZ deze week de degens. Onder hen ook Heulenaar Jasper Gurdebeke. Jasper, amper veertien lentes jong, mag deze week op de nationale televisie de Heulse eer verdedigen. Die belangrijke taak nam hij alvast ter harte, in één van de afleveringen pronkt hij met een trui met reuzegroot ‘8501, Heule’ erop. Hoe Jasper er het uiteindelijk vanaf brengt, weten we op vrijdagavond.

Heule boven op de Vlaamse televisie. Na eerder Tineke van Heule Romy Hollevoet in ‘Beste Kijkers’ op VTM en Ingrid Verhelst in ‘Restaurant Misverstand’ op Eén, geeft Heulenaar Jasper Gurdebeke (14) vanaf vanavond vijf dagen het beste van zichzelf tijdens de populaire TV-quiz ‘Switch’ op Eén.

Tijdens deze eerste week van de paasvakantie staat GenZ, ofwel de generatie geboren tussen 1997 en 2021, centraal. Vijf kandidaten beslechten wie de primus van zijn of haar generatie is. “Ik zag op Instagram passeren dat ze tieners zochten om mee te doen aan Switch. Ik heb geen moment getwijfeld. Het was een uitdaging die mij op het lijf geschreven was”, zegt Jasper daarover.

Selectieprocedures

Inschrijven is één iets, er ook effectief uitgepikt worden is nog andere koek. Via de selectieprocedures quizde Jasper zich een weg naar het uiteindelijke strijdtoneel, de uitzendingen met presentatrice Fien Germijns. De opnames vonden enkele weken geleden plaats, en Jasper trok met een heus legioen, zo’n tachtig man sterk, richting de opnamestudio’s. “Het was ongelooflijk. De selectierondes waren stressvol, maar ook leuk. Het is nieuw om op tv te komen en al die camera’s op jou gericht te zien”, vult Jasper aan.

Op Facebook lanceerde Eén al een filmpje waarop Jasper aan het werk te zien is. Hij beantwoordt met sprekend gemak een vraag over Will Tura. Naast het juiste antwoord, springt zijn trui ook meteen in het oog. Op de trui staat groot ‘8501, Heule’ gedrukt. “Voor de laatste selectieronde wilde ik indruk maken op de mensen die kiezen wie mee mocht doen. Daarom bestelden we een gepersonaliseerde trui van Heule. Dit deed ik omdat ik Heule in hart en ziel draag. Heule gaat met mij en omgekeerd. Die trots wilde ik delen met gans tv-kijkend Vlaanderen”, vult Jasper aan.

Of Jasper uiteindelijk de oppergaai afschiet weten we vrijdagavond, na de laatste aflevering.