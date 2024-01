KIJK – Eén noot was genoeg: jury van The Voice zwicht meteen voor stem van Bissegemse Charlotte (22)

De 22-jarige Charlotte Geiregat uit Bissegem bijt de spits af in seizoen 9 van The Voice van Vlaanderen. Met een breekbare versie van ‘Falling’ van Harry Styles zorgt ze meteen voor kippenvel en overtuigt ze alle coaches tijdens The Blind Auditions. Bekijk The Voice van Vlaanderen vanaf 26 januari elke vrijdag om 20.40 uur en zondag om 20 uur bij VTM en op VTM GO.

Op 26 januari begint een nieuw seizoen van The Voice van Vlaanderen. Charlotte zong nog maar haar eerste noot wanneer Jan Paternoster en Mathieu Terryn hun stoel draaiden. Niet veel later volgden ook Koen Wauters en Natalia.

“Bij de voorrondes had ik veel stress, maar eenmaal op The Blind Auditions viel dat volledig weg. Ik stond chill op het podium en was al blij dat ik überhaupt tot daar geraakt ben.”

“Ik dacht er al lang over na om eens deel te nemen aan The Voice, maar ik was toen nog niet zelfzeker genoeg”

Charlotte zong vaak als kind. “Thuis, in de Chiro, op school. Iedereen zei dat ik mooi kon zingen, maar ik beschouwde het nooit als een zot talent. Ik kreeg complimenten over mijn warme stem en hoorde van veel mensen dat ik goed was in emotie overbrengen. Ik dacht er al lang over na om eens deel te nemen aan The Voice, maar ik was toen nog niet zelfzeker genoeg en ik kon niet zo goed tegen kritiek.”

Charlotte volgt Musical in dansschool Studio Steps in Bissegem. Vorig jaar besloten alle leerlingen zich in te schrijven voor The Voice. “Uiteindelijk bleek ik de enige (lacht), maar in tegenstelling tot vroeger voelde ik me klaar. Het was een klik. Ik ga het gewoon doen en had er zin in.”

Eigen nummer

Na drie voorrondes kon een ongeduldige Charlotte niet langer wachten op het verdict en mailde zelf de productie met de vraag of ze erdoor was. “Dat werd bevestigd en toen ik super excited het goede nieuws vertelde aan mijn ouders, reageerden ze minder enthousiast dan je zou verwachten. Wat bleek, de crew zou de dag erop langskomen om me met camera’s te verrassen (lacht). We hebben dan maar een portretschets gedraaid.”

Charlotte koestert geen ambitie om BV te worden. Ze hoopt wel ooit een eigen nummer uit te brengen en schrijft momenteel aan haar eerste lied.