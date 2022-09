Kickbokser Jannes, die twee kunstheupen heeft, doet zijn verhaal in ‘Taxi Joris’

Kickbokser Jannes Vercaemst (29) uit Anzegem maakt zijn opwachting in ‘Taxi Joris’ op Canvas. Het verhaal van Jannes is uitzonderlijk: na een zware operatie in 2019, waarbij hij twee kunstheupen kreeg, werd hij negen maanden later Belgisch kampioen. “En sindsdien gaat het alleen maar beter”, lacht hij.

“Ik ben altijd al een fervent kickbokser geweest, maar door een aangeboren afwijking aan mijn heupen, moest ik het vooral hebben van mijn boksen”, vertelt Jannes. Jannes leed aan aangeboren heupdysplasie, een diagnose die pas toen hij al in de twintig was boven water kwam. “Een operatie was onafwendbaar. Iedereen vertelde me dat dit het einde van mijn kickbokscarrière zou betekenen, maar de pijn was niet meer te harden. Uiteindelijk ging ik te rade bij dezelfde dokter die Jean-Claude Van Damme heeft geopereerd. Die besloot dat ik, dankzij mijn conditie, een operatie aankon en ik ging ervoor.”

“Op 20 maart 2019 ging ik onder het mes. Nog geen vier maanden later stond ik alweer in de ring en negen maanden later werd ik Belgisch kampioen. Dat gaf me een ongelooflijke boost en sindsdien gaat het eigenlijk alleen maar beter met die heupen. Ik wist immers niet was het was om geen pijn te hebben”, weet Jannes, die ook al een Europese titel aan zijn palmares toevoegde.

Kamp op 1 oktober

Daarna volgden de twee coronajaren. “Maar die waren eigenlijk een goede zaak voor mij. Ik kon verder wennen aan mijn nieuwe heupen en nu ben ik volledig klaar voor een nieuw kickboksseizoen. Ik voel me fantastisch en ben er klaar voor. Op 1 oktober staat er een kamp gepland in Waregem Expo waar ik hard naar uitkijk. En als alles goed loopt, kan ik op 25 maart volgend jaar voor de Europese titel vechten, maar dat moet nog bevestigd worden.”

Jannes Vercaemst werd na zijn zware operatie in 2019 zowel Belgisch als Europees kampioen kickboksen. © CLL

Maar voor het zover is, is hij dus te zien in ‘Taxi Joris’ met Joris Hessels. “Dat was een zalige ervaring. Joris is een superchille gast, die mij meteen op mijn gemak stelde. Ik ben het immers niet gewoon dat er zoveel camera’s op mij gericht staan. Dankzij Joris kon ik eerlijk mijn verhaal vertellen.”