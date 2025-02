Kiana Verstraete is vierde eredame Miss België 2025

De Kortrijkse Kiana Verstraete (23) werd zaterdagavond 15 februari als vierde eredame voor Miss België 2025 afgeroepen.

“Wat een avontuur. Gisteren stond ik op dat podium met 32 ongelooflijke vrouwen en ik ben zo trots om vierde eredame te zijn! Deze reis was zo leerrijk en bovenal onvergetelijk. Ik wil iedereen die in mij geloofde en me gesteund heeft tijdens deze weg uit de grond van mijn hart bedanken. Jullie hebben dit extra speciaal gemaakt. Aan mijn medefinalisten: jullie zijn stuk voor stuk prachtige, sterke vrouwen, en ik ben zo dankbaar om dit samen met jullie te hebben mogen beleven. Dit is het begin.”

Samen met Astrid Lafaut (22) uit De Panne, die tweede eredame werd, heeft de editie van 2025 twee West-Vlaamse dames in de top vijf.