Kevin Maenhout uit Den Hoorn beproeft zijn geluk bij Boer zkt Vrouw: “Van m’n sokken geblazen door Heidi”

Ook een jonge Damse landbouwer beproeft zijn geluk bij Boer zkt Vrouw. “Ik ben zonder veel verwachtingen maar wel positief in dit avontuur gestapt”, zegt witloof- en frambozenteler Kevin Maenhout. “Door de verschijning van de roodharige Heidi was ik echt wel van mijn sokken geblazen.”

Televisiekijkend Vlaanderen was er zondagavond op VTM getuige van hoe Kevin Maenhout (28) op de Krulstaarthoeve in Den Hoorn de vrouwen ontving die met hem wilden kennismaken. ‘Er komen slechts zes vrouwen; dat is dus niet erg veel’, had presentatrice Dina Tersago hem gewaarschuwd. Maar daardoor was de landbouwer niet uit het lood geslagen.

“Ik ben zonder veel verwachtingen maar wel met een positieve ingesteldheid in dit avontuur gestapt”, zegt Kevin. “Als er minder dames afkomen, moet ik er minder teleurstellen. En ik heb ook meer tijd om met hen kennis te maken dan als er hier dertig of veertig zouden staan.”

Carnavalsvrienden

Kevin is een telg uit een echte landbouwfamilie. Als hij straks volledig in het bedrijf stapt dat nu nog van zijn vader is, zal hij de vierde generatie zijn. “We telen al jarenlang grondwitloof, maar ik heb er zelf iets aan toegevoegd: frambozen. Dat komt hier niet vaak voor, en net daarom vond ik het een mooie uitdaging. En onze frambozen leveren ook mooie beelden op”, lacht Kevin.

Hij heeft zich niet zelf ingeschreven; dat was het werk van zijn vriendengroep uit de carnavalswereld. “Ze zagen dat ik nu toch al meerdere jaren alleen opduik op feestjes en bijeenkomsten, en grapten tussen pot en pint dat ik maar eens mee moest doen aan Boer zkt Vrouw. Maar finaal nam ik wel zelf de beslissing, natuurlijk”, zegt Kevin.

“Na die eerste aflevering had ik een goed gevoel. Het zijn, elk op hun manier, topdames waarmee ik mocht kennismaken. En ja, door de verschijning van de roodharige Heidi was ik echt wel van mijn sokken geblazen, zoals je kon zien. Ook Nikita, die een spontane vreugdesprong maakte waarop ik dan ook mee sprong, was heel leuk. De vele bemoedigde reacties van familie en vrienden doen ook echt deugd. En ik vermeld nog graag dat ik Dina Tersago heb ervaren als een echte klassedame, die meeleeft en iedereen op z’n gemak stelt.”