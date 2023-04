Kenny steelt de show in Boer zkt Vrouw: “Eén ding heb ik zwaar onderschat”

Zondag zien we niet alleen hoe frambozenboer Kevin uit Damme op date mag, maar ook Kenny Snaet uit Loppem (Zedelgem) die tot zijn eigen grote verbazing uitgekozen werd door Cathy. De tuinaannemer weet amper wat hem overkomt dezer dagen. “Opeens moet ik op de foto en handtekeningen uitdelen, op mijn werk of op restaurant. Je kan het zo zot niet bedenken.”

Het vijftiende seizoen van ‘Boer zkt Vrouw’ was op zijn zachtst gezegd al behoorlijk tumultueus. Kandidaten die opstapten en terugkeerden, terwijl de beslissingen zowel hen als de kijker verrasten. Frambozenboer Kevin uit Damme koos voor Jana, terwijl Cathy uit Tielt-Winge koos voor Kenny, streekgenoot van Kevin. Al van bij de start stal hij de show.

Het zijn dezer dagen drukke tijden voor Kenny met het mooie lenteweer. Samen met zijn ouders en broer runt hij Tuincenter Snaet in Loppem. Terwijl moeder Annick en broer Stephen de winkel uitbaten, is Kenny met vader Yves en een drietal werknemers elke dag op baan om tuinen aan te leggen en te onderhouden. Het was één van die collega’s die Kenny wees op een dame die zich kandidaat stelde in een oproepaflevering van het populaire VTM-programma ‘Boer zkt Vrouw’. Want veel tijden om te daten heeft Kenny niet. “Altijd aan het werk, hé. En ik ben geen fan van al die toestanden, laat staan Tinder of zo. Ik heb daar geen tijd en goesting voor. Nee, laat mij maar op café aan de praat geraken met iemand, of tijdens het pintje drinken na een minivoetbalwedstrijd.” Maar toch schreef Kenny zich in.

Cathy viel als een blok voor de onbeholpen charme van Kenny. © VTM

“Tja, hoe gaat dat? Mijn collega’s spoorden mij aan om dat te doen, en over de middag heb ik een mailtje gestuurd. Ik dacht: waarom niet? Ook toen ze belden. Alleen had ik niet gedacht dat ik naar Tielt-Winge moest rijden.” Want daar bleek vrijgezel Cathy een kinderboerderij uit te baten.

Niet ontgoocheld

Al van bij de eerste aflevering sprong Kenny in het oog. Waar de andere alles uit de kast wilden halen, bleef Kenny zijn eigen authentieke zelf. Daarbij stak hij zijn sappig West-Vlaams allerminst weg. Tot grote hilariteit van onder meer presentatrice Dina Tersago, die aangaf hem ‘totaal niet te verstaan’. En die is nochtans wat gewoon, na een resem West-Vlaamse boeren in 15 seizoenen.

Kenny: “Ik had echt gedacht dat ze voor Bjorn zou kiezen.” © VTM

“Dankzij een West-Vlaamse vriendin kon Cathy me wel verstaan, maar mijn West-Vlaams wegsteken? Dat gaat niet ook. Na het zien van de eerste aflevering dacht ik wel: wat heb ik nu allemaal gezegd? Maar ik ga me niet anders voordoen dan ik ben, of iemand naar de mond praten. Ik ben ook niet naar daar gegaan met de intentie dat zij mijn lief moest worden. Ik ging wel zien wat er zou gebeuren. Als er daar bij wijze van spreken 38 man rondloopt, moet je niet te veel hopen. Dan raak je ook niet ontgoocheld. Ik ben wel niet de persoon om de hele tijd over mijn gevoelens en al te klappen. Nee, ik ben die gast die liever wat zevert en leute maakt. Ik wilde vooral wat leven in de brouwerij brengen.”

Zwaar onderschat

En of dat er was. Cathy keek eerst wat vreemd op, maar gaandeweg kon ze steeds meer zijn oprechte, lichtjes onbeholpen charme waarderen. “Ik had het niet gedacht dat ik bij de laatste zes zou zitten, laat staan bij de laatste twee. Dat ze voor mij koos, was dan ook een verrassing, zeker omdat Bjorn zo zeker was van mijn stuk. Ik had het weekend erop een trouwfeest, dus had niet gedacht dat er een romantisch weekend in zat. Maar ze zag het gelukkig zitten om mee te gaan. Of ik romantisch ben? Ik wil wel eens gaan eten, ja, maar dat moet ook niet elke week.”

Kenny en Cathy kijken elkaar verliefd aan. “Maar ik ben geen romanticus”, klinkt het. © VTM

Hoe het afloopt, zien we in de aflevering na komende zondag als alle boeren opnieuw samen komen. “Ik blik er wel content en met een goed gevoel op terug. Maar één ding heb ik wel zwaar onderschat. Dat herkend worden is iets heel raars. Je zit op restaurant en opeens spreken mensen je aan voor een foto of een handtekening. Je moet maar durven. Ik ben de koning niet, hé. (lacht) Binnen twee weken is iedereen mij weer al vergeten. Het is heel raar. Ik zat op een gegeven moment in mijn kraan, toen een vrouw stopte en mij om een foto vroeg. Of tijdens mijn werk in de tuin. Je kan het zo zot niet bedenken. Mijn collega’s keken nogal op.”

Komende zondag krijgen we in elk geval het relaas van de date. Een week later is er de allerlaatste aflevering, de befaamde reünie. En die belooft opnieuw opmerkelijk te worden…

Boer zkt Vrouw, op zondagavond 23 april om 19.55 uur bij VTM.