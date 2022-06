Keert Leen Dendievel terug als Kaat bij Thuis?

Fans van de serie ‘Thuis’ kregen hoop toen op Instagram een foto opdook van Leen Dendievel op de set van Thuis. Helaas voor hen ging het om een vriendschappelijk bezoekje. “Het was een heel fijn weerzien”, aldus Leen.

In 2016 werd Leen Dendievel wereldberoemd in Vlaanderen toen ze opdook als het personage Kaat in Thuis. Het was het eerste transgenderpersonage in de soap. Hoewel Leen eind 2018 stopte, polsen fans nog regelmatig of ze een comeback maakt. Even kregen ze goeie hoop toen Marleen Merckx een foto deelde op Instagram.



Hallo, Leen? “Ik was al eventjes van plan om nog een bezoekje te brengen, maar in de coronaperiode lukte dat niet”, legt Leen uit. “Doorgaans kan ik wel een koffietje gaan drinken met de mensen van ginder, maar nu leek het me handig om tijdens de lunch binnen te springen en iedereen nog eens goeiendag te zeggen. Het was een heel fijn weerzien, maar Kaat keert dus niet terug, nee.”

Leen is momenteel volop aan het repeteren voor ‘But I Said No No No’, een muzikale theatervoorstelling over Amy Winehouse, dat in juli te zien is op de Gentse Feesten. Tickets zijn te koop via TG De Link.