Karl Vannieuwkerke rijdt met ‘Vive le vélo’ in het wiel van De Ronde

Van maandag 27 tot en met donderdag 30 maart trekt Karl Vannieuwkerke met Vive le vélo, leve de Ronde langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen.

Elke avond presenteert Karl Vannieuwkerke vanop een andere locatie langs de route van de Ronde – van Brugge tot Oudenaarde – en nemen drie gasten plaats aan tafel. Onder andere Marijn de Vries, Nico Mattan, Dirk Gheyselinck, Febe Jooris, Jolien D’hoore, Kurt Bogaerts en José De Cauwer zijn komende week te gast bij Karl. Elke uitzending sluit af met muziek, opgenomen langs het parcours van de Ronde: daarvoor komen The Starlings, Maximus, Daan en Meskerem Mees langs.

Wielerverleden

Sammy Neyrinck duikt in de sfeer van de Ronde voor dagverse reportages uit het peloton. Bart Aerts en Rutger Vanseveren maken elke dag een portret over een figuur uit het verre of recente wielerverleden. Zo komen onder andere Frans Verbeeck (werd twee keer 2e en een keer 3e in de Ronde), Emma Johansson (drie keer 3e en een keer 2e in de Ronde) en Frederik Backaert (reed de Ronde zeven keer, werd intussen boer met een boerderij dichtbij het Ronde-parcours) aan bod.

Vive le vélo, leve de Ronde: maandag 27, dinsdag 28 en donderdag 30 maart rond 21.55 uur; op woensdag 29 maart rond 22.35 uur op Eén en via VRT MAX.

De Ronde van Vlaanderen: op zondag 2 april vanaf 9.15 uur op Eén en via VRT MAX, en online ook te volgen via sporza.be.