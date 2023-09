Karen Damen helpt bij Toekoer Toilets in ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’: “Ze mag zeker bij ons solliciteren”

Het nieuwe seizoen van ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’ op VTM2 start op dinsdag 26 september met een gedeelde hoofdrol voor BV Karen Damen en Brecht Gailliaert van Toekoer Toilets uit Eernegem.

Brecht Gailliaert (36) runt zijn bedrijf in toiletverhuur in de Fabriekweg in Eernegem. Binnenkort komt hij met zijn gezin echtgenote Sarah Monteyne en de kinderen Kamiel, Morris en Marie bij het bedrijf wonen. Brecht is al vele jaren actief in de wc-branche.

(lees verder onder de video)

“Mijn nonkel verhuurde mobiele toiletten en ik werkte vroeger bij hem. Ik mocht zijn firma overnemen toen hij ermee stopte, maar dat was toen financieel helaas niet haalbaar voor mij. Toen hij zijn bedrijf stopzette, heb ik enkele jaren bij de vuilkar gewerkt en verhuurde ik wc-cabines in bijberoep. Ik ben 7 jaar geleden gestart met 25 cabines en 2,5 jaar later is het mijn hoofdberoep geworden. Vandaag hebben we 1.200 cabines in roulatie. Zo’n 800 tot 850 toiletten staan op werven, de anderen zetten we in op concerten, feesten, festivals en fuiven”, begint Brecht.

(lees verder onder de foto)

Karen Damen steekt de handen uit de mouwen. © VTM

In het nieuwe seizoen van De Vuilste Jobs van Vlaanderen nemen de superhelden van de schoonmaak de kijker opnieuw mee naar verwaarloosde huizen met bergen afval, projectielkakkende meeuwenkolonies en de uitpuilende mobiele toiletten die Brecht, zijn werknemer Guytan Liebaert en Karen Damen onder handen nemen. “Ik was eerst even bang dat het uitlachtelevisie zou worden. De grens tussen uitlachen en iets grappig in beeld komen, kan nogal vaag zijn. Maar ik vind, als je een vieze wc kunt filmen, dan kun je ook een propere filmen. Want dat is ons werk: wc’s opnieuw proper maken. Maar de programmamakers hebben dat zeer goed gedaan. Onze job werd zeer correct in beeld gebracht. Het leven zoals het is.”

“Stront zegt me niets meer. Je geraakt daar aan gewend. Maar kots daarentegen: die zure geur went nooit”

Voor Brecht was het een eerste kennismaking met Karen Damen. “Ik wist wel dat Karen nog bij K3 gezongen heeft, maar daar stopte het. Karen is een zeer toffe madam, ook wanneer de camera’s stopten met draaien was ze heel aangenaam. Sympathiek en zichzelf. Ze deed ook echt haar best en wist van aanpakken. Mocht ze komen solliciteren, zouden we haar zeker aanvaarden in ons team.” (lach)

Gore toiletten

Uitpuilende mobiele toiletten na fuiven en festivals waar duizenden mensen tot in de vroege uurtjes hard gefeest hebben, zijn dagelijkse kost voor Brecht en zijn personeel. Ze namen Karen mee na een KLJ-fuif, waar de BV met grote tegenzin in overvolle urinoirs roert en gore toiletten induikt om de drollen te lijf te gaan. “Stront zegt me niets meer. Je geraakt daar aan gewend. Maar kots daarentegen: die zure geur went nooit”, vervolgt Brecht.

(lees verder onder de foto)

© VTM

“Ik kan ook tal van anekdotes vertellen die we meemaakten na fuiven of festivals. Zo kreeg ik eens op een zondagochtend na een fuif een wc-cabine niet open. Ik heb die dan open geforceerd en trof er een vrouw aan die net heroïne aan het spuiten was. We hebben er dan de politie bij moeten halen. Of ik bang ben van naalden? Neen, we hebben echt heel degelijke handschoenen aan.”

(lees verder onder de foto)

De geuren waren toch even wennen voor Karen… © VTM

Of hij zijn job graag doet? “Ik krijg die vraag dikwijls. Maar waarom zou ik mij job niet graag doen? Het is letterlijk misschien een strontjob, maar niet figuurlijk. Ik vergelijk het met een poetsvrouw. Zij heeft toch ook voldoening van haar werk als ze een huis proper achterlaat? Bij ons is dat hetzelfde. De werkmannen op werven zien ons graag komen, want als wij gepasseerd zijn kunnen ze weer naar een propere wc.”

Geen windeieren

Brecht blikt tevreden terug op zijn deelname aan het programma. “We hebben er met veel plezier aan meegewerkt. Maar de hoofdreden voor onze deelname was toch wel de gratis reclame die erbij komt kijken. We willen het bedrijf graag nog wat laten groeien, dus we hopen dat onze passage ons geen windeieren zal leggen.”