Kan Gaëlle de jury overtuigen in The Voice Kids? “Ik heb ervan genoten”

Dat de 14-jarige Gaëlle Heyman uit Ieper een prachtige stem heeft, hoorde haar gitaarleraar al in het eerste jaar dat ze les bij hem volgde. Maar heeft de jury van The Voice Kids dat ook gehoord? Dat ontdek je vrijdagavond op VTM. “Ik heb alvast genoten op het podium”, zegt Gaëlle.

Gaëlle is de dochter van Stefanie Laheye en Olivier Heyman, en de zus van Carsten. Ze volgt de richting Humane Wetenschappen/Sport in het Atheneum in Ieper, turnt bij de Koninklijke Ieperse Turnkring, en gaat al vele jaren naar de muziekschool.

“Eerst heb ik drie jaar gitaar gevolgd aan de Academie, en in mijn eerste jaar had mijn leerkracht mij aangeraden om ook zangles te volgen”, vertelt Gaëlle. “Dan heb ik drie jaar klassiek gedaan, en nu ben ik bezig aan mijn tweede jaar pop, rock en jazz. Ik doe ook combo’s in de muziekschool, onder andere in een bandje. Ik heb me ingeschreven voor The Voice Kids vooral om meer ervaring op te doen en om te weten of het wel iets voor mij is.”

‘Yellow’

Na een aantal voorrondes mocht Gaëlle in januari haar kans wagen op de Blind Auditions. Ze koos ervoor om ‘Yellow’ van Coldplay te zingen, maar dan in de versie van Matt Hansen, die heel populair werd dankzij TikTok.

“Niet dat het nummer een speciale betekenis heeft voor mij, ik vind het gewoon een mooi liedje, dat tof is om te zingen. Ik ben wel een grotere fan van Coldplay dan van Matt Hansen, maar zijn versie vond ik beter passen bij mijn stem omdat die trager is en ik me er meer in kan inleven.”

Misschien kan ik later met mijn muziek een verschil maken

Het werd een spannende dag, al viel het wel mee met de zenuwen. “Toen ik thuis vertrok, had ik enorm veel stress, maar toen ik er was waren de zenuwen redelijk snel weg. Ik denk dat het komt doordat ik samen met mijn familie en supporters kon wachten. Dat hielp me wel om de stress onder controle te houden. Naast mijn familie had ik nog twaalf supporters mee. Dat was supertof om te zien dat zoveel mensen achter je staan.”

Net zoals bij The Voice voor volwassenen, moeten de kinderen bij The Voice Kids zingen voor vier juryleden (K3, Metejoor, Duncan Lawrence en Laura Tesoro) die hen niet kunnen zien. Als een jurylid overtuigd is van het zangtalent van de kandidaat of kandidate, kan hij of zij op de rode knop drukken: dan draait de stoel om en wordt het jurylid de coach van de kandidaat gedurende de rest van het programma. Als er meerdere juryleden zich omdraaien, mag de kandidaat de coach zelf kiezen.

Of een of meerdere van de juryleden zich hebben omgedraaid tijdens haar performance, mag Gaëlle natuurlijk nog niet vertellen. Daarvoor moeten we vrijdagavond kijken naar The Voice Kids. “Ik had niet echt een favoriet jurylid”, vertelt Gaëlle. “Ik heb vooral genoten op het podium. Ik had me voorgenomen om te bekijken wat ze zouden zeggen en dan wel te zien voor wie ik eventueel zou kiezen.”

Opnamestudio

Sowieso wil Gaëlle later iets doen in de muziekwereld. “Later wil ik vooral doen wat ik graag doe, en nu is dat zingen. Misschien kan ik aan de hand van mijn muziek een verschil maken en mijn mening vertolken. Mijn idolen in de muziekwereld zijn onder andere Ariana Grande en Shawn Mendes, eerder de grote popartiesten.”

In ieder geval heeft ze geen spijt dat ze aan The Voice Kids heeft meegedaan. “Ik vond het supertof. Op zo’n groot podium staan alleen al, maar ook alles voordien. De voorrondes vond ik ook leuk om te doen. Zo mocht ik in opnamestudio’s zingen: dat zal ik nooit meer vergeten!”