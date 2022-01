Kamal Kharmach start en eindigt nieuwe reeks ‘Andermans zaken’ in onze provincie

Vanaf 24 januari is komiek Kamal Kharmach terug met een nieuw seizoen van ‘Andermans zaken’ op Eén, waarbij hij noodlijdende ondernemingen opnieuw op de rails probeert te krijgen. Hij ging daarbij langs in Sint-Eloois-Winkel en Staden.

De reeks ‘Andermans zaken’ op Eén helpt gepassioneerde ondernemers die even door de bomen het bos niet meer zien. Komiek Kamal Kharmach, bedreven in financiën gaat met hen praten. Vervolgens maakt hij een scherpe analyse en gaat hij maanden samen met de ondernemers aan de slag, met in zijn kielzog een leger aan experten. Dat traject is er één met veel vallen en opstaan, pijnlijke confrontaties en soms heftige, emotionele reacties.

Dat was al duidelijk in de eerste aflevering van het eerste seizoen, waarbij hij langsging bij bakkerij Laurens in Varsenare. Dat liet de kijkers niet onberoerd, want het beheerste dagenlang het nieuws. Eind 2020 bleek het koppel zo goed als schuldenvrij, in een interview met KW. Ook het For Freedom Museum in Knokke-Heist werd dankzij Kamal nieuw leven ingeblazen. De twee broers die het museum runnen, reageerden nadien bijzonder opgetogen.

Kamal gaat langs in Zetelfabriek Depoorter in Sint-Eloois-Winkel. (foto VRT)

Voor het tweede seizoen duikt Kamal opnieuw op bij ons. In de eerste aflevering duikt hij op bij Zetelfabriek Depoorter in Sint-Eloois-Winkel. Dit verhaal gaat over Samy Depoorter en zijn ouders Jean-Pierre en Noëlla, de drie zaakvoerders van een West-Vlaams familiebedrijf, dat al 43 jaar zetels op maat maakt. Een mooie geschiedenis met een mooi product, alleen de klanten blijven uit. De omzet- en winstcijfers liegen er dan ook niet om: jaar na jaar dalen de inkomsten. Zo kan het niet blijven duren. Al blijkt al snel dat er misschien een ander, misschien nog wel fundamenteler probleem meespeelt: het verschil in visie tussen vader en zoon over waar het bedrijf naartoe moet.

Wij gingen in Kamal al eens langs voor een vooruitblik, dat stuk leest u hier.

Ook in Staden blijkt de situatie onhoudbaar. (foto VRT) © © VRT

Eindigen doet Kamal ook bij ons. Zo trekt hij naar bouwbedrijf Mivan in Staden. Toen zijn vader enkele jaren geleden plots overleed, kreeg zoon Jelle de leiding over bouwbedrijf Mivan, waar ze samenwerkten. Een taak waar hij niet voor opgeleid was, maar die hij zo goed probeert uit te voeren dat hij er zelf bijna aan bezwijkt. De druk op zijn schouders is enorm, en omdat Jelle bang is dat het bedrijf te weinig opdrachten zou krijgen, neemt hij zo veel werk aan dat hij er zelf bijna aan ten onder gaat. Zijn familie is ongerust en schakelt Kamal in. Hier moet niet alleen aan de cijfers gewerkt worden, maar vooral ook aan Jelle zelf.

‘Andermans zaken’, vanaf maandag 24 januari om 20.40 uur op Eén.