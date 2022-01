Kamal Kharmach pakt uit met tweede reeks ‘Andermans zaken’: “West-Vlamingen zijn écht straffe ondernemers”

In het tweede seizoen van het Eén-programma ‘Andermans zaken’ wil Kamal Kharmach opnieuw ondernemingen in moeilijkheden helpen. In deze uitdagende coronatijden zijn dat er heel wat. Vorig seizoen opende de reeks met een spraakmakende case in West-Vlaanderen, nu is dat opnieuw het geval. “Het was echt pittig”, aldus Kamal. “Ik heb nu echt wel nood aan iets luchtigs.”

Kamal Kharmach kennen we allemaal als komiek en eindejaarsconferencier, maar hij beschikt naast een arsenaal aan moppen ook over een uitgebreide economische expertise. Zo doceert hij bedrijfseconomie en maakte hij in 2020 het boeiende Eén-programma Andermans zaken. Daarbij ging hij op bezoek bij enkele noodlijdende bedrijven, maakte een haarscherpe analyse van de prangende situatie waarna hij de zaak nieuw leven inblies met behulp van enkele experten. Een proces van vallen en opstaan, dat bewees ook meteen de eerste case indertijd: een bakkerij in hartje Varsenare. De zaak zorgde voor heel wat beroering, en alhoewel het een proces was met vallen en opstaan, waren ze een half jaar later geëvolueerd van randje faillissement naar schuldenvrij.

“Dat zorgde voor hoge verwachtingen voor dit seizoen”, aldus Kamal. “We kregen aanvragen binnen die veel acuter waren. Dat maakte de uitgebreide selectieprocedure er niet makkelijk op. Van de honderden aanvragen zijn we uiteindelijk naar acht zaken gegaan.”

Gezond boerenverstand

Twee daarvan liggen in West-Vlaanderen. Beginnen doet Kamal in Zetelfabriek Depoorter in Sint-Eloois-Winkel. Al meer dan 40 jaar maken ze er zetels op maat, alleen blijven de klanten uit. Bovendien verschilt ook de visie tussen vader en zoon.

Kamal heeft niets dan lof over de West-Vlamingen. “Het cliché klopt. Ik zeg dat niet om te slijmen, maar West-Vlamingen zijn echt dé ondernemers van Vlaanderen. Heel harde werkers, met een no-nonsense aanpak. Gezond boerenverstand en een heel goed buikgevoel. Het nadeel is dan weer dat er veel binnenfretterij komt bij kijken. Blijven werken, niet zagen. Daardoor durven ze niet altijd gas terugnemen, wat je vaak ook moet doen. Want dat besef moet er dringend komen, over de hele wereld eigenlijk, dat mentale gezondheid écht belangrijk is en dat je dat niet mag onderschatten. Zeker binnen een bedrijf ligt dat moeilijk. Niemand durft vakantie nemen als het slecht gaat in het bedrijf. Mensen hebben ook echt schrik voor de reactie van het personeel en willen vaak vooral goed doen voor de anderen. Terwijl je ook aan jezelf moet durven denken en grenzen moet stellen.”

In Sint-Eloois-Winkel ging Kamal met zijn team van experten langs bij zetelbedrijf Depoorter. © VRT

“In het geval van dat zetelbedrijf was het proces geen sinecure, want hun product is bijna te goed. Maar net omdat ze bijna een leven lang meegaan, moet je al veel klanten hebben. Bovendien hebben ze zo’n goed product in handen en zijn het echte vakmensen. Echt, aan wie dit leest: koop dáár jouw zetel. Fantastisch. Alleen durven ze zichzelf niet naar waarde schatten. Dat is vaak het probleem met West-Vlamingen: ze zijn vooral streng voor zichzelf. Maar als het goed is, moet je het ook durven zeggen. Het moeilijkste is echter om een West-Vlaming te overtuigen van marketing. Voor velen is dat vaak gebakken lucht.” (lacht)

Corona

In de achtste aflevering gaat Kamal op bezoek bij bouwbedrijf Mivan in Staden. Daar is de druk op de schouders van de nieuwbakken bedrijfsleider enorm. Corona is daarbij een extra trigger. Het is geen geheim dat de pandemie ook lelijk huisgehouden heeft in ondernemend Vlaanderen. “Het heeft inderdaad veel versterkt”, aldus Kamal. “Bedrijven waar het vroeger al slecht ging, zijn er nu veel erger aan toe. Bovendien moet je voor een bedrijf rekening houden met een financiële buffer van zes maanden tot één jaar. Intussen zijn we al twee jaar verder en gaan veel bedrijven eraan kapot. Het is heel belangrijk dat de overheid daar snel voor verbetering zorgt.”

In Staden moet Kamal aan de alarmbel trekken bij een bouwbedrijf. © © VRT

Kamal draagt alvast zijn steentje bij door enkele ondernemers wakker te schudden. “Maar geloof mij, dat gaat echt niet vanzelf. Vaak gaan er vele maanden over tot dat besef er komt. Daarom is het mentaal zwaar om dit soort programma’s te maken. Je voelt je al snel erg verantwoordelijk. Ook voor de redactie was dat erg intens. Maar ik ben heel blij met het eindresultaat, met dank ook aan een fantastische ploeg die de mooie, herkenbare verhalen zo knap in beeld brengt. Een derde seizoen? Heel graag, maar we hebben met de voltallige ploeg gesméékt aan de VRT om deze reeks even te laten bezinken. (lacht) Ik heb nu echt wel nood aan iets luchtigs.”

Dit voorjaar is Kamal alvast te zien in het nieuwe VTM-programma Marble Mania, alsook in de muzikale spelshow I Can See Your Voice. “Vakantie zit er dus nog niet meteen in. Ik speel intussen nog twee keer per dag mijn eindejaarsconference. Ik hoop dat het wat rustiger wordt vanaf midden februari. Dan kan ik zelf ook werk maken van die mentale rust.” (lacht)

‘Andermans zaken’, vanaf maandag 24 januari om 20.40 uur op Eén.