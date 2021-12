Jurassic Park-ster duikt op in Australische remake van De Twaalf

In de VS raakt de cast voor de Amerikaanse reeks The Twelve, gebaseerd op het rechtbankdrama De Twaalf, steeds meer volledig. In de oorspronkelijke reeks zagen we heel wat bekende West-Vlaamse gezichten zoals Maaike Cafmeyer. In de remake duikt nu ook Sam Neill, die furore maakte met Jurassic Park.

Heeft Frie Palmers haar dochter vermoord? Die vraag hield een jury en kijkend Vlaanderen wekenlang geboeid in De Twaalf. De reeks, die twee jaar geleden werd uitgezonden, had Maaike Cafmeyer in de hoofdrol, met daarnaast ook glansrollen voor flink wat West-Vlamingen, zoals Tom Vermeir, Zouzou Ben Chikha, Piet De Praitere, Greet Verstraete, Isabelle Van Hecke, Janne Desmet, Ilse De Koe, Wim Willaert en Bram Verrecas.

De rechten werden vrij snel verkocht aan het buitenland, nadat de reeks internationaal furore maakte. Onder meer Ricky Gervais uitte heel wat lof over de serie. In Australië staat nu een remake gepland, dat The Twelve zal heten. De productie gaat volgende week van start en er wordt vooral gedraaid in en rond Sydney de komende vijf maanden.

Aan de cast werd Sam Neill toegevoegd. Sam Neill, een Ier overigens die naar Nieuw-Zeeland verkaste, schitterde in films als The Hunt for Red October en The Piano, maar maakte wereldwijd furore als dokter Alan Grant in Jurassic Park. Die rol herneemt hij volgend jaar voor Jurassic World: Dominion. Straks is hij dus ook te zien in The Twelve.

Sam Neill is volgend jaar opnieuw te zien in de nieuwste Jurassic-Parkfilm. (gf)

In de reeks zien we verder ook enkele opvallende gezichten. Nicholas Cassim zullen fans van Home and Away ongetwijfeld herkennen als politiesergeant McCarthy. Coco Jack Gillies had in 2015 nog een glansrol in Mad Max: Fury Road. Leuk detail: ze spreekt ook de stem in van Maya De Bij in, voor de Engelstalige versie van de Studio 100-tekenfilm. Bernard Curry zagen we eerder al aan het werk in Neighbours (als Luke) en Home and Away (als Hugo Austin). Hij was ook te zien in de series Pretty Little Liars en Once Upon a Time. Actrice Kate Mulvany zagen we eerder al in The Great Gatsby met Leonardo DiCaprio en is volgend jaar te zien naast Tom Hanks in een film rond het leven van Elvis Presley.

Maaike Cafmeyer zette een ijzersterke prestatie neer als Frie Palmers in De Twaalf. (foto VRT)

Zij zal de rol van Frie Palmers (Maaike Cafmeyer) vertolken. Sam Neill zal haar advocaat vertolken, de rol van Josse De Pauw. De rest van de cast bestaat uit acteurs en actrices die vooral in Australische reeksen te zien zijn. Wanneer de reeks precies op antenne komt, is nog niet geweten.