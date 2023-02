Julie en Jennifer: verloofd én getrouwd in 24 uur tijd

Julie Vandenbriele (33) en Jennifer van het Groenewoud (40) uit Wingene schitteren op valentijn in ‘Verliefd, verloofd, getrouwd in 24u’ op VTM. Kort nadat Julie op haar knieën ging, beleefden de twee hun droomhuwelijk op het strand op Tenerife. “Onze openingsdans mochten we zelfs twee keer doen.”

Julie en Jennifer zijn officieel al vier jaar een koppel, maar kennen elkaar al langer. “Van toen ik 15 jaar was, maar ons parcours was nogal euh… woelig”, lacht Julie. “Laat ons zeggen dat ik eerst nog wat volwassen moest worden, maar ik wist al van het eerste moment dat ik met haar wilde trouwen.”

Toch was dat nog niet het plan. “Jennifer wilde eerst samenwonen en dan zouden we wel zien.” Nochtans zijn de dames wel fan van allerlei trouwprogramma’s. “Maar dan eerder programma’s als 90 Day Fiancé ofBlind Getrouwd Australië, waar er altijd de nodige portie drama komt bij kijken”, aldus Jennifer. “Dat zet veel in perspectief binnen je eigen relatie. Bovendien hebben we allebei een veeleisende job, dus is zoiets wel een aangenaam tijdverdrijf ’s avonds.” Jennifer werkt als advocate, terwijl Julie exclusief Europeese verdeler is van de Xsteam, een reisstomer.

Op een dag zag Julie via Facebook een oproep passeren om mee te doen aan een programma waarbij je je vriend(in) ten huwelijk kon vragen. “Ik hoorde er pas maanden later iets van terug, maar ik wist nog altijd niet dat we daar ook effectief zouden trouwen. Dat wist ik wel voor we vertrokken naar Tenerife, ja. Maar toen we van het vliegtuig stapten, had ik echt geen idee waar ik haar ten huwelijk zou vragen en hoe die ceremonie er zou uitzien. Al had ik wel een moodboard doorgestuurd.”

Superemotioneel

Na een tochtje met de paarden kwam het koppel in een bananenplantage terecht, waar de verlovingsring ook was verstopt. “Ze moesten dat ritje met het paard een paar keer opnieuw filmen, dus ik was eigenlijk vooral bezig met het praktische deel van heel dat gebeuren”, aldus Jennifer. “Maar ik zei tegen mezelf: wees content, we zijn op reis. Maar het was het verste van mijn gedachten dat Julie opeens een ring zou bovenhalen.” En niet veel later kwam de tweede schok: dat ze vrijwel meteen konden trouwen op het strand. “Dus lap, nog eens bleiten”, lacht Jennifer. “En dan had ik nog mijn broer niet gezien. Op zijn hemd had Julie de pilotenstrepen opgespeld, die nog van mijn vader waren. Hij overleed in 2019 onverwachts na een dubbele longontsteking. Het moment was onbeschrijflijk. Ik was superemotioneel, maar tegelijk ook zo blij met het droomhuwelijk op het strand. Het was echt héél mooi. Bovendien wilden ze nog extra beelden schieten en hebben we onze openingsdans twee keer gedaan. En daar heb ik oprecht van genoten.”

‘Verliefd, verloofd, getrouwd in 24u’, op dinsdag 14 februari om 20.35 uur bij VTM.