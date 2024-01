Julie (25) en Yvimat winnen Huizenjagers

Afgelopen week namen drie gepassioneerde West-Vlaamse makelaars het tegen elkaar op in het programma Huizenjagers op Play4. De potentiële kopers waren ditmaal op zoek naar hun ideale pand in de Leiestreek. Vastgoedkantoor Yvimat in Zwevegem nam voor de derde keer deel en wint opnieuw de trofee, deze keer samen met Julie Casselman (25).

Toen bestuurder Karen Vanhoutte Julie vroeg of ze het zag zitten om deel te nemen aan Huizenjagers, nam ze met veel enthousiasme deze opportuniteit aan. “Het is niet alleen méga dat het kantoor waarvoor ik werk mij dit soort vertrouwen geeft, ook de ervaring alleen al is een kans die zich geen tweemaal voordoet. Bovendien is Huizenjagers hét moment om te tonen wat je waard bent in het vastgoed, een uitdaging die ik met plezier aanging.”

De zoektocht naar het ideale pand beschrijft Julie als druk en stressvol. “Op het eerste gezicht lijken de opdrachten steeds haalbaar, maar eens je begint te zoeken, komen de moeilijkheden snel boven. Het was interessant om te zien hoe andere kantoren te werk gaan en om van mijn collega-makelaars te leren. De grootste uitdaging dacht ik dat het aanpassen aan de camera zou zijn. Eigenlijk was ik die heel snel vergeten en kon ik volop mijn ding doen”, vertelt Julie.

“De ervaring alleen al is een kans die zich geen tweemaal voordoet” – Julie Casselman makelaar bij Yvimat

“Het winnen van de trofee is uiteraard het resultaat waarop ik gehoopt had. Het is een bevestiging dat je jouw job goed doet. In de toekomst wil ik mij op professioneel vlak verder ontwikkelen als vastgoedmakelaar. Groeien in mijn job die ik nog steeds elke dag met veel liefde doe. Privé hebben mijn partner en ik alvast een heel leuk toekomstperspectief gezien we in juli dit jaar kersverse ouders worden van ons eerste kindje.”

derde keer

Na Karen Vanhoutte in 2019 en Lore Lampaert in 2020 is dit de derde overwinning voor vastgoedkantoor Yvimat. “Een unieke prestatie in de geschiedenis van Huizenjagers”, zegt Karen. “Het toont aan dat Yvimat bekendstaat om kwaliteit, service en doelgerichtheid in de ruime regio rond Zwevegem.” (MD)