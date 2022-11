Joni gaat taartenstrijd aan in ‘Bake Off Vlaanderen’

Joni Vandenbroucke is een van de tien amateurbakkers die de strijd aangaan in het nieuwe seizoen van ‘Bake Off Vlaanderen’ op Play4. “Wie mij kent, linkt mij aan taart. Mijn stijl is speels, chaotisch en out of the box.”

Joni Vandenbroucke (41) woont met Dries Vansevenant en de kinderen Vince en Liezie in Baliebrugge. Joni werkt als leerkracht in het ondersteuningsnetwerk van scholengroep Impact en runt in bijberoep Yjonis. Bij Joni kun je terecht voor het ideale geschenk voor een bijzondere gelegenheid. Maar niet alleen hier kan ze haar creatieve ei kwijt. Joni heeft ook een enorme passie voor bakken. Iets wat ze al doet sinds haar verste jeugdherinneringen.

“Ik ben een enorme zoetekauw en hou ervan om te experimenteren met gebak, maar ook om onze kinderen, familie en vrienden te vertroetelen met mijn taarten en koekjes. Wie mij kent, linkt mij onmiddellijk aan taart”, lacht de sympathieke Baliebrugse. Haar bakstijl omschrijft Joni als speels, chaotisch en out of the box. “Die kenmerken typeren mij ook als persoon. Doorsnee is not my cup of tea. Een taart die zowel gluten- als lactosevrij is of een vegan gebak op punt stellen, ik ga geen uitdaging uit de weg.”

Fantastisch avontuur

Met die ingesteldheid is Joni ook in het Bake Off Vlaanderen-avontuur gestapt. Samen met nog negen andere amateurbakkers gaat ze in het nieuwe seizoen de strijd aan. “Ik had mij een paar jaar geleden al eens ingeschreven en toen ben ik bij de laatste 30 gestrand. Toen ik een jaar later in een krant las dat ze mijn baksel van toen herinnerden als het meest speciale van alle seizoenen, heb ik niet geaarzeld om mij opnieuw in te schrijven.”

En dat heeft geloond, want Joni mag haar bakkunsten showen in het nieuwste seizoen dat vanaf volgende week woensdag te zien is op Play4. “Veel kan ik uiteraard niet verklappen. Maar ik kan wel al zeggen dat het een ongelooflijk fantastisch avontuur was. Ik heb zó ontzettend veel bijgeleerd en vond het een eer dat ik de jury van mijn taarten kon laten proeven. Als ik er nu aan terugdenk, dan heb ik een glimlach van het ene oor naar het andere.”

(BC)