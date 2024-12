Jonas Lefevere (29) uit Izegem blikt terug op deelname Blind Getrouwd: “Britt had me verteld dat ze ‘nee’ zou zeggen”

Jonas Lefevere (29) heeft geen seconde spijt van zijn deelname aan Blind Getrouwd. Hoewel hij wel duidelijk ‘ja’ zei tegen zijn echtgenote Britt, wist hij dat er van haar een ‘nee’ zou volgen. “Ze is eerlijk met mij geweest, maar misschien was het wel anders gelopen mocht er wat minder druk op onze relatie gestaan hebben.”

Blind Getrouwd blijft een kijkcijferkanon en sinds Jonas Lefevere op 2 september er zijn opwachting maakte, wordt hij vaak herkend. Drie maanden later mag hij nu eindelijk vrijuit spreken. “Al wist mijn familie natuurlijk dat ons huwelijk niet had stand gehouden. Maar naar de buitenwereld moest ik dat in functie van het programma uiteraard nog wat geheim houden.”

Jonas zag zijn bruid voor het eerst op het stadhuis: “Ik had er alle vertrouwen in.” © VTM

Het was een collega op de Izegemse Vrijetijdstdienst die Jonas met zijn medeweten had ingeschreven voor het programma. “Ik zag Britt voor het eerst op het stadhuis en ik was zeker onder de indruk. Het is natuurlijk een spannend moment, maar op een of andere manier had ik wel het gevoel dat het goed zou komen. Maar het gaat ook erg snel. Na ons ja-woord trokken we naar de B&B die voor ons geregeld was en de dag nadien vertrokken we vanop de luchthaven in Frankfurt al op huwelijkseis naar Mexico.”

“Ik sta meer in het leven als iemand die er in vliegt en dan wel ziet waar het eindigt, Britt is daar eerder wat terughoudender in”

Jonas is een globetrotter die ooit voet wil gezet hebben op alle continenten en Mexico was ook al geen onbekend terrein voor hem. “Maar toen ik er op reis was, was dat op groepsreis en trok ik het land door. Nu was het een totaal andere reis, in een vijfsterrenhotel. Alles in functie om elkaar beter te leren kennen natuurlijk, maar een reis die ik normaal niet zou ondernemen. Voor mij mag het wat avontuurlijker.”

Het koppel had meteen een duidelijke klik. Britt werkt bij natuurbeschermingsorganisatie WWF en leek een goede match voor Jonas. “We waren allebei super enthousiast en we zijn misschien daardoor onszelf wat voorbij gelopen.”

Op huwelijksreis deelden Britt en Jonas de lakens, maar net dat deed Britt uiteindelijk blokkeren. “Ik had nooit verwacht dat het zo’n grote impact zou hebben. Het is niet dat het van ene op het andere moment gigantisch veranderde, maar het zette iets in gang waardoor we van elkaar werden weg gedreven. Ik sta meer in het leven als iemand die er in vliegt en dan wel ziet waar het eindigt, Britt is daar eerder wat terughoudender in.”

Eens terug van huwelijksreis ging het koppel zoals voorzien samenwonen. “Ze hadden voor ons een huis in Eke (Nazareth) geregeld. Ideaal eigenlijk. Niet alleen om dat het tussen onze twee woonplaatsen in gelegen is, maar omdat ik ook zo vrij vlot naar mijn werk in Izegem kon komen. Mijn collega’s merkten wel aan mij natuurlijk of ik daar de ene dag wat vrolijker arriveerde dan de andere. Een huis met een tuin was ook ideaal omdat Bella, mijn Russische straathond, die ook bij ons verbleef. Die kon zich daar ook uitleven. Omdat Britt vaak van thuis uit werkte, was ze vaak samen met Bella. Ze hadden ook best een klik.”

“Ik ben enkele dagen terug naar Izegem vertrokken, die pauze deed ons deugd”

Maar met de relatie tussen Jonas en Britt vlotte het minder, dat resulteerde uiteindelijk in een periode dat Jonas weer thuis in Izegem kwam wonen. “Ik ben toen enkele dagen vertrokken, voor mij was dat logischer omdat ik ook in Izegem werk. Die pauze heeft voor beiden deugd gedaan, maar het bleef duidelijk dat ik verder stond met mijn gevoelens voor haar dan andersom. De zaterdagavond heb ik haar dan naar hier gevraagd, ik had gekookt voor haar. We hebben dan ook goed kunnen praten, we hebben ook een paar keer tegen elkaar gezegd dat het allicht anders kon gelopen zijn mocht de ontmoeting er op een andere manier zijn gekomen. Door deel te nemen aan het programma zit je meteen ook vijf weken bij elkaar. Dat is uiteraard ook het concept van het programma, maar in onze situatie bleek dat uiteindelijk niet ideaal.”

‘Seks verandert alles’ is niet enkel een steengoede song van De Mens, maar het lijkt ook toepasselijk op de breuk tussen Britt en Jonas. Al wilde hij het nog altijd een kans geven. “Voor we naar het beslissingsmoment moesten heeft Britt me verteld dat ze nee zou zeggen, dat apprecieer ik ook van haar. Ik wilde ja zeggen en heb dat ook gedaan. Ik zag ook geen reden om dat niet te doen.”

“Dit avontuur was zo’n rollercoaster, we moet dat allebei evn laten bezinken”

Tussen het beslissingsmoment en de reünie met alle kandidaten, die in de laatste aflevering van Blind Getrouwd te zien was, had Jonas ook nog nauwelijks contact met Britt. “We hebben de eerste afleveringen samen bekeken, maar dit avontuur was zo’n rollercoaster, we moeten dat allebei laten bezinken. We zullen later wel nog eens babbelen en er zijn ook niet echt grote problemen. Mochten we elkaar in andere omstandigheden ontmoet hebben… Maar het is nu eenmaal zo.”

De meerwaarde van het huwelijk

Jonas is op dit moment ook nog altijd een getrouwd man. “Eerlijk, dat doet meer met mij dan ik op voorhand zelf verwacht had, ik zie nu de meerwaarde van het huwelijk in. Met de notaris moet alles nog geregeld worden, alles verliep uiteraard volledig volgens de wet. Maar straks wordt ons huwelijk dus ontbonden.”

Zin in nieuwe relationele avonturen heeft Jonas nog niet. Hoewel zijn optreden in het programma al in wat vriendschapverzoekjes en andere berichtjes resulteerde. “Ik ben daar niet op in gegaan, maar het streelt natuurlijk wat je ego. De mensen herkenden me ook als ik naar de Coluryt ging shoppen. Ik werd ook aangesproken, maar na een moeilijke aflevering zag je de mensen kijken, maar durfden ze minder vlot iets vragen.”

Jonas blijft Britt een toffe madam vinden. “Het is ook spijtig dat ze op sociale media wat bagger over haar heen kreeg, dat is voor niets nodig. Mijn ouders en mijn maten vonden haar ook leuk, het is dus jammer dat het niet gelukt is.”

Op de reisplanning: Japan en Marokko

In februari gaat Jonas skiën naar Japan en tegen september hoopt hij zijn camperbusje omgebouwd te hebben om de kustlijn van Marokko af te reizen.”

De opnames zijn nu al een tijdje achter de rug. “En dat is misschien maar goed ook. Nu iedereen weet dat het niet goed afloopt, heb ik toch al de tijd gehad om dat wat te verwerken. Maar we houden via een WhatsApp-groepje ook nog contact met de andere kandidaten. Twee huwelijken hielden stand, waaronder dat van Jidse en Jorina. Zij komen nog eens bij mij langs om iets te eten. Zij weten natuurlijk ook wat je hebt ervaren, bij hen kan ik dat dus eens kwijt. Maar de slotsom is voor mij dat ik tevreden ben dat ik heb mee gedaan.“