Johny Vansevenant maakt korte en tijdelijke terugkeer naar de VRT voor de verkiezingen

Wetstraatjournalist Johny Vansevenant, die sinds begin deze maand met pensioen is bij de VRT, maakt een tijdelijke terugkeer volgend jaar naar aanleiding van de verkiezingen.

Het is niet bepaald een verrassing te noemen, want een paar weken geleden liet Johny Vansevenant het al optekenen in De Krant van West-Vlaanderen dat hij een tijdelijke terugkeer niet uitsloot. “Er komt wellicht nog een epiloog”, zei hij toen. “Ik ben in gesprek met de hoofdredactie om eventueel mijn expertise in te zetten voor de verkiezingen van volgend jaar.”

Dat gesprek werd dus gefinaliseerd, en vanmorgen raakte bekend dat zijn expertise inderdaad wordt ingezet straks. Verschillende media melden echter dat hij ‘een extra jaar langer blijft werken’ en ‘dat het een slag in het gezicht is van ex-collega’s’.

Geen contractverlenging

Daar blijkt echter niets van aan, want binnen de VRT bevestigen ze dat het om een tijdelijke opdracht gaat. Ex-werknemers die met pensioen zijn mogen immers bijklussen op projectbasis. Dat is een regel die al jaren geldt. Het gaat dus allerminst om een uitzondering.

De expertise van Vansevenant is niet min. Hij is al 35 jaar een gerespecteerd politiek journalist en gedegen radiostem, met veel kennis van zaken. In een tijd met Europese, federale, Vlaamse en lokale verkiezingen is die dus meer dan welkom.