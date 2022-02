Jill Peeters keert terug als weervrouw bij VTM

Na iets meer dan twee jaar maakt Jill Peeters haar comeback. Vanaf maandag keert ze terug op het scherm als weervrouw en klimaatexperte bij VTM. Ze zal er ook duiding geven rond de themas weer en klimaat.

Twee jaar geleden trok Jill Peeters de deuren van VTM achter zich dicht. Bijna 20 jaar lang was ze niet van het scherm weg te branden als weervrouw. Maar Jill, die in Roeselare werd geboren en in Torhout opgroeide, ging zich achter de schermen steeds meer verdiepen in de klimaatproblematiek. Vorig jaar maakte ze op Canvas de reeks ‘Wat houdt ons tegen?’ over de klimaat- en natuurcrisis en ze richtte ook een opleidingsprogramma op aan de KU Leuven waar ondernemers werken rond duurzaam leiderschap. Een uitgebreid interview met haar daarover vind je hier.

Vaste waarden

Nu keert ze terug door de grote poort naar VTM en bij uitbreiding HLN, waar ze voor de online krant documentaires zal maken over de actuele thema’s. “Klimaat en weer zijn van het grootste belang voor de Vlaming en dus ook voor de nieuwsredacties van News City”, aldus Nicholas Lataire, directeur News City. “Mensen willen natuurlijk weten welk weer het vandaag is maar ook welk verband er is met het veranderende klimaat. Met vaste waarden Frank Duboccage en met David Dehenauw hebben we op dit moment al een ijzersterk team. Door daar nu Jill Peeters weer aan toe te voegen, zijn we ervan overtuigd dat we op het vlak van weer én klimaat journalistiek toonaangevend zijn in Vlaanderen en zelfs daarbuiten.”

“Als geen ander kan Jill de realiteit van de klimaatverstoring voor een groot publiek uitleggen vanuit haar expertise”, vult hoofdredacteur Michiel Ameloot van VTM NIEUWS aan. “Weer en klimaat veranderen in sneltempo, bij VTM NIEUWS kunnen we Jill inzetten om aan te tonen hoe we dat kunnen zien in Vlaanderen en in de wereld.”

Jill: “Er is nood aan iemand die op een heldere manier duiding kan geven bij de extreme dingen die gebeuren met ons weer en rondom ons, in de natuur.” © VTM

Zelf is Jill ook opgetogen met haar comeback. “Het drama dat zich deze zomer heeft afgespeeld, met de overstromingen in ons land, hebben me nog meer doen inzien dat ik mijn verantwoordelijkheid wil opnemen. Er is nood aan iemand die op een heldere manier duiding kan geven bij de extreme dingen die gebeuren met ons weer en rondom ons, in de natuur. En als weervrouw sta ik daar op een bevoorrechte plek. Daarnaast heb ik de voorbije jaren steeds meer vragen gekregen over het extreme weer, over de klimaatverstoring, enzovoort. Het debat erover raakt óók vaak verstoord en gepolariseerd. Ik wil mijn kennis en expertise heel graag inzetten om een soort plek te creëren waar er geluisterd kan worden naar onderbouwde wetenschappelijke feiten. Dit wil ik doen met een oprechte bezorgdheid voor de urgentie van de enorme uitdaging waarvoor we staan. Maar ook met een motivatie dat we kunnen evolueren naar een mooiere wereld.”