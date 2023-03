Jeroom rolt nieuw (West-Vlaams) baktalent uit in Junior Bake Off Vlaanderen

Vanaf zaterdag 8 april start het derde seizoen van Junior Bake Off, waarbij ook twee West-Vlaamse kandidaten hun kans wagen: Suzanne uit Harelbeke en Louise uit Otegem.

Dit jaar staan de ovens op het glooiende domein van het kasteel van Groenenberg in Sint-Pieters-Leeuw. Een sprookjesdecor waar acht frisse junior bakkers aan de start verschijnen voor het derde seizoen van Junior Bake Off. Ze bakken er de pannen van de tent en strijden er tegen elkaar voor de titel van beste junior bakker van Vlaanderen.

Jeroom is opnieuw aanwezig als grootste supporter van onze junior bakkers, met nieuwe lastige vragen om hen van hun werk te houden, maar ook met frisse moppen en nog steeds zero bakskills. De juniors bakken voor het bekende jury-duo: Regula Ysewijn en Dominique Persoone. Zij zijn razend benieuwd wat de bakkers bekokstoven en uit hun oven zullen toveren.

Suzanne uit Harelbeke is verzot op brownies. © Play4

Twee van de tien kandidaten zijn van onze provincie afkomstig. Zo is er de 12-jarige Suzanne uit Harelbeke, met als hobby’s tennis spelen en sieraden maken. Ze is ook verzot op plantjes. Haar bakspecialiteit is meteen ook haar lievelingsgebak: brownies.

Louise uit Otegem heeft als specialiteit tartelettes met framboos. © Play4

Verder zien we ook de 14-jarige Louise uit Otegem. Zij houdt van duurlopen, bloemschikken en bakken natuurlijk. Zelf is ze helemaal weg van chocolade-moelleux, maar haar specialiteit is tartelettes met framboos.

Junior Bake Off Vlaanderen, vanaf zaterdag 8 april om 20u15 op Play4 en GoPlay.