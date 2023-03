Jeroen Meus keert terug naar zijn roots en maakt Dadizeelse Pompeschitterstaart

Televisiekok Jeroen Meus keert donderdag tijdens het gekende programma ‘Dagelijkse kost’ even terug naar zijn jeugdjaren. Dan maakt hij een Pompeschitterstaart, het Dadizeelse erkend streekproduct. “Bij het maken kwamen heel mooie herinneringen aan vroeger naar boven.”

Jeroen Meus is alom gekend als televisiekok, maar weinig mensen weten dat de gemeente Dadizele een belangrijke rol speelde in zijn jeugd. “Mijn moeder is van Dadizele afkomstig en mijn grootvader was er zelf directeur van de plaatselijke school. Op een of andere manier zorgde hij er zelf voor dat we konden ravotten in het Dadipark op momenten dat het gesloten was. Wanneer ik over mijn bomma praat tijdens het televisieprogramma bevind ik me eigenlijk in Dadizele. Zij kookte ook graag, ik heb eigenlijk een beetje haar genen geërfd.” Tijdens zijn kookprogramma kiest de televisiekok nu en dan voor typische streekgerechten. Onder andere een Aalsterse vlaai kwam bijvoorbeeld al aan bod. “Maar toen ik recent op een lijst met streekgerechten de Pompeschitterstaart zag staan, liep mijn hart vol van herinneringen. Waarom was ik niet vroeger op het idee gekomen om die eens te maken?”

Die Pompeschitterstaart werd in 1975 gemaakt door de plaatselijke bakkers Alex Vergote, Walter Depraeter en Wilfried Louage. De taart werd gebruikt om volk te lokken naar de avondmarkt midden augustus. “Aanvankelijk was het idee om pruimen te gebruiken voor de taart, maar dat smaakte te zuur. Uiteindelijk werd er gekozen voor abrikozen en ananas”, aldus burgemeester Ward Vergote, zoon van bakker Alex. De burgemeester hing onlangs tientallen minuten met Jeroen Meus aan de lijn om het recept van de Pompeschitterstaart uit te leggen. “De burgemeester heeft me goed geholpen. Ik kreeg zelf uitleg over de juist bakvorm”, aldus Meus. De opnames voor het maken van de Pompeschitterstaart voor ‘Komen Eten’ liggen inmiddels achter de rug. “Ik ben zeker blij met het eindresultaat. Bij het maken kwamen heel mooie herinneringen naar boven aan de tijden waarin we samen met de familie rond de tafel zaten in de Kleppestraat. De Pompeschitterstaart thuis maken is zeker haalbaar, maar een bakker blijft een bakker. Zo’n dingen maken doen zij wel nog altijd beter.”

Burgemeester Ward Vergote is alvast blij dat de televisiekok het streekproduct tijdens zijn programma promoot. “Dergelijke leuke initiatieven helpen zeker mee om de gemeente in de kijker te zetten.”