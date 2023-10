Jensen Baert uit Middelkerke presenteert jeugdjournaal Karrewiet op Ketnet: “Kinderen zijn echt een heel dankbaar publiek”

Karrewiet, het jeugdjournaal van Ketnet, heeft er sinds begin september een nieuw gezicht bij. Streekgenoot Jensen Baert – geboren en getogen in de Middelkerkse deelgemeente Slijpe – zag meteen een droom in vervulling gaan.

De 27-jarige Jensen Baert begon zijn carrière bij de VRT als redacteur voor radiozenders Klara en MNM. Nadien maakte hij de overstap naar de VRT-nieuwsdienst om het radionieuws te presenteren op MNM en Studio Brussel. Voordat hij mee Karrewiet presenteerde, was hij een vaste radiostem op MNM.

Van het dorp naar de grote stad: een grote stap?

“Toch wel. Ik ben opgegroeid in een klein, niet altijd goed bereikbaar dorpje, waar niet altijd superveel te beleven valt. Als ik nu terugkeer, en dat doe ik verschillende keren in de maand, dan kom ik terug in de rust en in een warm nest. Dat is echt het leuke aan Slijpe. Ik heb een hechte band met mijn ouders, die daar nog altijd wonen. Maar ik ben wel blij dat ik nu in de stad woon. Ik ben in Gent gaan studeren en kwam vanuit Slijpe terecht in een grote stad. Dat stadsleven vond ik echt heel tof. Ik moet iedere dag naar mijn werk in Brussel en Gent ligt perfect in het midden tussen de hoofdstad en de kust. Ik ga met de trein, altijd beter dan in de file te staan. Ik vind het bovendien heel leuk om zo in aanraking te komen met mensen. Ik vind dat je als journalist moet weten wat er aan het gebeuren is en je vangt er veel op. Ik vind het fijn om mijn ogen goed open te houden.”

De passie voor taal zat er bij jou al heel vroeg in. Je won al op jonge leeftijd verschillende voordrachtwedstrijden.

“Mijn ouders hebben mij altijd superhard gestimuleerd en hebben mij wat mijn hobby’s betreft altijd de keuze gelaten in wat ik wou doen. Ze merkten dat ik vlot was met taal. Mijn mama kende heel goed Dominique Gal, lerares woord aan de muziekschool van Diksmuide, en die heeft me destijds gecoacht. Dominique liet me beloven dat ik er dictieles zou volgen en die raad heb ik opgevolgd. Dictie, drama, voordracht, toneel, drama: het hele gamma. En zo bleef ik bezig met taal en ging ik taal studeren aan de universiteit. Kortom: zoveel zaken hebben op de een of andere gekke manier bijgedragen tot wat ik nu doe.”

Het gezin heeft dus een grote rol gespeeld bij jouw keuzes?

“Ons gezin is inderdaad heel geëngageerd in het culturele leven in Middelkerke. Mijn papa en mijn zussen zitten ook in de werking en de voorstellingen van Starlight Musical Productions. Ik heb voor het eerst meegedaan aan de musical Peter Pan. Later volgden nog heel wat andere producties. Heel fijn om te doen, zeker weten. Alles komt zo een beetje samen: zingen, dansen, acteren. En dat gebeurt dan met mensen uit de buurt, waarmee je iets heel moois kan brengen. In Tom Sawyer speelde iemand anders de hoofdrol en deed ik niet mee, maar toen die plotseling met spoed in het ziekenhuis werd opgenomen, heb ik in een nacht tijd de hoofdrol moeten instuderen. Ik heb toen de laatste vier voorstellingen gespeeld.”

“We proberen nieuws op een goede manier te brengen”

Er was ook interesse voor muziek, niet?

“Absoluut. Mijn mama vroeg me of ook muziek niets voor mij zou zijn. Ik ben daarvoor toen ook naar de muziekschool in Diksmuide getrokken, zelfs nog voor ik er dictie volgde. Ik luister graag naar muziek, ik speel graag muziek, ik maak graag muziek. Dat lukt nu wel wat minder, maar in het middelbaar startte ik een rockgroepje op. Ik was er dus wel een tijdje mee bezig. Eigenlijk wou ik toen ik klein was artiest worden. Iets met zingen of acteren. Het is iets anders gelopen.

Hoe was de overstap van radio naar televisie?

“Ik was natuurlijk gewoon om met mijn stem te werken en te presenteren. Die ervaring neem je wel mee, maar er komt natuurlijk zo’n grote wereld bij, die van het beeld: in beeld komen, maar ook met beelden werken. Dat is minder eenvoudig. Voor de radio schrijf je een tekstje en je brengt dat. Op televisie komt daar echter zoveel bij. Je moet kunnen spelen met de camera, je houding, hoe je kijkt, heb je leuke kleren aan: dat komt er allemaal bij kijken. En dan moet je natuurlijk ook nog bezig zijn met de inhoud.”

Is het de bedoeling om later ook zelf reportages te maken?

“Het is nu in de eerste plaats belangrijk dat ik presenteer, zowel in de uitzendingen op televisie als op ons TikTokkanaal. Het is belangrijk dat wij daarop aanwezig zijn met betrouwbaar nieuws omdat kinderen daarop heel erg aanwezig zijn. Maar ik ben nu ook al zelf stukken aan het maken waarbij ik al dan niet zelf in beeld kom. En geloof me: dat is supertof om te doen. Ik heb nog veel te leren, maar ik kan rekenen op mensen met heel veel ervaring zoals Jelle Mels. En dat gebeurt allemaal in een heel goede omgeving om te leren. Ik denk dat er geen betere plek is dan Karrewiet om dat stukje televisie te ontdekken.”

Bij Karrewiet heb je dus echt jouw ding gevonden, het jonge volkje door de actualiteit van de dag loodsen.

“Absoluut. Kinderen zijn echt een heel dankbaar publiek. Zij zijn van nature uit heel nieuwsgierig en stellen tal van vragen. Ik vind het zo fijn om daarop antwoorden te kunnen geven. We gaan ook niets uit de weg en we proberen nieuws op een goede manier te brengen. Daar zit natuurlijk ook heftig nieuws tussen. We doen dat met genoeg context erbij, kort bevattelijk en op maat van kinderen. We beseffen achteraf maar al te goed dat kinderen onder de indruk kunnen zijn van bepaalde nieuwsfeiten. Daarom verwijzen wij dan vaak door naar jongerenhulplijn Awel, waar kinderen altijd terechtkunnen. Bij Karrewiet zien we het ook als onze taak om kinderen en jonge mensen mee te begeleiden bij het opgroeien en ervoor te zorgen dat zij een open blik hebben voor wat er in de wereld gebeurt.”