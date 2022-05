Jens en Cyriel, de koningen van uw zondagavond: “Al die reacties, echt zot vint!”

Dit voorjaar kleurden Jens Zutterman (32) en Cyriel Capoen (28) onze zondagavond op televisie. De één maakte jacht op de Mol, de ander ging op zoek naar een lief. Als we hen samen brengen, blijken ze elkaar al te kennen en is ook de ontmoeting hartelijk. “Wuk, Jens! Ben je zo populair op TikTok?”

Op een boogscheut van het erf waar Cyriel meehelpt met zijn ouders, staat het ouderlijke huis van Jens. Die laatste heeft de grootse slotshow van De Mol en het bijhorende feestje nog niet helemaal verteerd, maar vraagt Cyriel al meteen ‘of Dina Tersago wel een toffe is’ en ‘als hij er nu een lief aan overgehouden heeft’. Op de eerste vraag is het antwoord positief, het tweede wordt de komende zondagen duidelijk op VTM. Tegelijkertijd zien we zondagavond ook hoe Jens in het ootje werd genomen en als eerste kandidaat in de geschiedenis onverwacht voor de tweede keer terecht kwam in het populaire programma.

Hebben jullie elkaars programma gezien eigenlijk?

Jens: “Ik heb de eerste aflevering met Cyriel gezien. En dat vond ik heel plezant. Het is wel komiek als je iemand kent. Ik moet wel bekennen dat ik daarna niet meer gekeken heb.”

Cyriel: “Ik heb eigenlijk niks gezien van De Mol. Nee, echt niks. Ook vorig jaar niet. Maar ik ken wel het verhaal dat je misleid werd, en in plaats van op reis met je gezin plots in het programma zat.”

Hoe kennen jullie elkaar overigens?

Jens: “Van op school, denk ik. Zijn broer zat bij mijn zus in klas. En van het voetbal, zeker?”

Cyriel: “Je vader gaf ook training, zeker?”

Jens: “Ja, Vleteren is nu ook niet zo groot, dus het is logisch dat we elkaar kennen.”

Opeens een cameraploeg in je kielzog, dat was wennen, geloof ik?

Jens: “Voor mij was het niet helemaal nieuw, al had ik maar een halve opdracht gedaan tijdens het vorige seizoen. Ik weet vooral dat je lang moest wachten, al weet ik niet of je dat moet schrijven.” (lacht)

Cyriel: “Dat gaat écht niet vooruit, hé. Schrijf het wel maar op! (lacht) Maar je bent wel die camera’s rap gewoon.”

Jens: “Dat is waar. Zelfs al staan ze in je kamer te filmen.”

Die finale van De Mol was wel zot, ik was precies een rockster

Er komt ook een emotionele rollercoaster bij te kijken. Was dat moeilijk?

Cyriel: “Ze vroegen het heel vaak: ‘wat voel je?’ Ze vonden dat heel normaal dat je daar over babbelde. Maar als je het zelf maar half weet, dan is dat moeilijk om te zeggen voor heel Vlaanderen.”

Jens: “De een kan dat ook makkelijker dan de ander. ‘Wat voel je?’ Ja, dat ik sebiet honger ga krijgen.” (lacht)

Is het vreemd om jezelf zo op tv te zien?

Cyriel: “Ik vind dat nog steeds ambetant.”

Jens: “In het begin was dat moeilijk, maar nu gaat het al iets beter. Ik heb mij daar overgezet.”

Cyriel: “Ik vroeg me toch altijd af hoe ze het in beeld gingen brengen. Als het goed is, ben je wel blij natuurlijk. Maar ik moet wel bekennen dat ik ga blij zijn als het gedaan is.”

Jens Zutterman en Cyriel Capoen op het erf van Cyriel. Jens groeide op op een boogscheut hiervandaan. © JCR

En de reacties?

Jens: “Gigantisch veel. Ik weet niet of jij veel op de foto moet?”

Cyriel: “Moh, echt?”

Jens: “Zondag stond er zo’n gigantische rij, niet normaal. Zelfs op de Paasfoor. Veel jonge fans. Dat vind ik niet zo erg. Liever zo dan op café plots vastgeklampt te worden. Als ze te veel gedronken hebben, vragen ze het al niet meer. ‘Gij zijt machtig!’, roepen ze dan. ‘Dank je. Rustig blijven.’” (lacht)

Cyriel: “Dat ben ik nog niet tegengekomen. Ik word wel vaak herkend. Met het vele werk dit voorjaar, van zaaien en planten, was het sowieso wat drukker. Ik heb ook geen job waarin ik veel verschillende mensen zie. Op restaurant zie je ze wel eens kijken, maar het valt heel goed mee. De reacties zijn wel positief, ze vinden het wel sjiek dat ik zoiets durf. Nu, het voordeel is dat er volgend jaar weer andere kandidaten opduiken in De Mol en Boer zkt. Vrouw. Heel die storm gaat wel wat gaan liggen.”

Zou meedoen aan De Mol iets voor jou zijn, Cyriel?

Cyriel: “Ik heb mij ooit eens bijna ingeschreven. Maar het is moeilijk, hé?”

Jens: “Je moet wat geluk hebben, ja. Maar veel mensen vragen mij wat ik speciaal gedaan heb voor dat filmpje om mij in te schrijven. Maar ik ben gewoon mezelf gebleven.”

Zou jij kunnen meedoen aan Boer zkt. Vrouw, Jens?

Jens: “Ik heb een topvrouw en twee kindjes. Het is niet meer nodig. (grijnst) En met alle respect voor Cyriel, maar ik denk niet dat het iets voor mij zou zijn. Dat zou wat ver buiten mijn comfortzone zijn.”

Cyriel: “Dat versta ik, het is ook iets helemaal anders dan een spelletje spelen.”

Jens: “Die finale was wel zot, ik was precies een rockster. Je kan dat niet beschrijven. Dan kom je daar toe op de rode loper, waar zoveel mensen jouw naam schreeuwen. En dan kom je in een zaal waar 11.000 man nog eens hetzelfde doet.”

Cyriel: “11.000?! Zoveel?”

Jens: “Dat was niet normaal, vint. Op een gegeven moment gooide ik een armbandje in het publiek en daar vloog meteen heel wat volk op. Alsof je goudvissen eten geeft.”

Cyriel: “Zo sjiek! Op onze reünie was er wel een beetje minder volk.” (grijnst)

Jens: “Hadden ze geen probleem om u te verstaan?”

Cyriel: “Dat viel mee. Ik moest ook goed luisteren naar de Limburgers.”

Overweeg jij geen tweede carrière, Jens? Ik zag dat je TikTok-filmpjes het heel goed doen.

Jens: “Eentje is al 3,4 miljoen keer bekeken, ja.”

Cyriel: “Wuk, Jens! Geven ze daar geld voor?”

Jens: “Nee, ik doe dat ook maar om de mensen eens te doen lachen. Vorige week waren twee stagairs nog onder de indruk van hoeveel volgers ik had. Maar geen idee of dat veel is.”

Cyriel: “Ik ga dat weer eens installeren, TikTok, ik ben nu wel curieus.”

Wat vonden jullie nu het moeilijkste moment het afgelopen jaar?

Jens: “Dat ik mijn vrouw en kind moest missen. Ik heb vier weken lang tot elf uur ’s avonds gewerkt om op vakantie met hen te kunnen. Dus ik kwam daar half kapot toe, en zat ik opeens in De Mol. Ik heb Shana en Joël enorm gemist. Ik heb geen teer hart, maar ik was toch maar een klein ventje toen…”

Cyriel: “Ik kan niet meteen iets bedenken?”

En het mooiste moment?

Cyriel: “Het tofste was de romantische trip, omdat er toen minder camera’s waren en je eens rustig kon babbelen (hoe het afloopt, mogen we nog niet meegeven, red.).”

Jens: “Voor mij was het de geboorte van mijn dochter Jill half januari. En op vlak van De Mol was dat ongetwijfeld het weerzien zondag. Het klinkt cliché, maar je beleeft die dagen zo intens, dat niemand anders dat zo goed kan begrijpen.”

Cyriel: “Dat is waar. Op de reünie was dat ook duidelijk: het zijn maar de anderen die weten wat je overkomt.”