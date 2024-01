Jens Dendoncker ontkracht liefdesgeruchten: “Ik heb helemaal geen relatie met Britt Valkenborghs”

Jens Dendoncker (33) heeft géén nieuw lief. Dat zegt de uit Zwevegem afkomstige presentator en comedian, nadat verschillende media dinsdagochtend berichtten over een vermeende relatie met ‘Familie’-actrice Britt Valkenborghs. “Wakker worden met dit nieuws is echt niet fijn.”

Jens Dendoncker viel dinsdagochtend net niet achterover toen hij de voorpagina van Dag Allemaal zag. “Ja, ze zijn een koppel”, kopte het magazine over de West-Vlaamse prestentator/comedian en actrice Britt Valkenborghs (33), bekend als ‘Silke’ in ‘Familie’.

Volgens het artikel is Jens “na een zware periode als een blok” voor de actrice gevallen. Dat bevestigen naar verluidt mensen uit de ‘entourage’ van het tv-gezicht. Heel wat media namen het nieuws over, alleen… Er blijkt niks van aan.

Goede vrienden

“We kennen elkaar al jaren en zijn al lang goede vrienden. Maar daar blijft het dus ook bij. Wij hebben géén relatie”, benadrukt Jens Dendoncker.

“Heel vervelend natuurlijk dat deze roddel door zoveel mediakanalen wordt opgepikt zonder dat ze even checken of het effectief waar is… Enkele maanden geleden had iemand ons samen gespot op de Gay Pride in Antwerpen. Toen vroeg een krant of we een koppel waren. Sindsdien hebben we die vraag niet meer gekregen, en dan worden we plots wakker met dit nieuws… Voor ons allebei is dit niet fijn.”

Jens en Britt maakten in 2018 samen het online programma ‘FilmQlub’. © DPG Media

Waar het ‘nieuws’ dan vandaan komt, daar heeft Jens het raden naar. “Ik heb echt geen flauw idee. ‘Hun entourage’, schrijven ze, maar ik heb de indruk dat ze dat woord nogal graag gebruiken om gewoon niet te moeten zeggen waar ze hun informatie hebben gehaald. Een journalistiek trucje. Het siert De Krant van West-Vlaanderen dat jullie het ‘nieuws’ niet zomaar overnemen en wél eens factchecken, in tegenstelling tot andere media.”

