Jens Dendoncker komt op voor vriend die werd aangevallen voor nagellak en presenteert Masked Singer met gelakte nagels

Jens Dendoncker afkomstig uit Moen, deelgemeente van Zwevegem zal vanavond het programma ‘The Masked Singer’ presenteren met zwarte nagellak. “Ik doe dit niet alleen omdat ik het zelf mooi vind. Maar ook omdat een vriend van mij enkele weken geleden overdag op straat werd bedreigd en in elkaar geslagen net omdat hij deze nagellak droeg. Mijn boodschap is vooral dat je mensen moet rust laten ongeacht hoe ze eruitzien.”

“Het is onnozel dat je moet vragen om mensen met rust te laten, hoe ze er ook uitzien”, vertelt Jens Dendoncker op Instagram. “Val ze niet aan, bedreig ze niet. Dat lijkt me toch een evidentie. Om die boodschap kracht bij te zetten draag ik vanavond dezelfde nagellak, die mijn vriend ook droeg toen hij op klaarlichte dag aangevallen werd.”

“Je mag er wel van denken wat je wilt natuurlijk. Ik heb ook mijn ideeën over Andy Peelman, die regelmatig in de jury zit van The Masked Singer. Maar daarom geef ik hem geen ‘toek’ op zijn bakkes”, grapt Jens nog.