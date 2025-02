Jelle van ‘Père et Mère’ toont zijn Vlaamse klassieker aan tv-zender Njam!: “Zo maak je het lekkerste konijn met pruimen”

Jelle Devisch (34) van bistro ‘Père et Mère’ in Diksmuide maakt zijn debuut op de nationale televisie in het tv-programma Vlaamse Klassiekers op Njam!. Daarin gaat foodie Lynn Van den Broeck op zoek naar de lekkerste recepten van gerechten die we kennen uit grootmoeders tijd. Jelle hoefde niet lang na te denken over wat hij zou klaarmaken: konijn met pruimen. Wat zijn de ingrediënten waarmee hij er een smaakbommetje van maakt?

Jelle Devisch wist als tienjarige al wat hij later wilde worden. “Ik ben van Gistel afkomstig en groeide op in een warm nest. Thuis dekte ik al van jongsaf de tafel zoals het hoort. Gastvrijheid en lekker eten zijn twee zaken die mijn leven domineren. Ik volgde de opleiding aan Ter Groene Poorte, deed ervaring op in verschillende sterrenrestaurants zoals De Lindehof en De Kromme Watergang in Nederland, waar ik een tijd heb gewoond, en ben sinds 2019 zaakvoerder van bistro ‘Père et Mère’. Die zaak hebben Frans en Ria Saint-Germain opgestart. Frans springt nog graag bij in het weekend. Intussen is ook mijn verloofde Magali Demeersseman (22) mee aan boord. Zij legt onze gasten in de watten.” ‘Père et Mère’ is uitgegroeid tot een vaste waarde in het Diksmuidse, gastronomische landschap. De zaak heeft een bib gourmand in de Michelingids en staat met 13 op 20 in Gault Millau.

Toen Jelle van tv-zender Njam! de vraag kreeg om mee te werken aan het programma ‘Vlaamse Klassiekers’ twijfelde hij geen moment. “Dat is net één van onze specialiteiten”, lacht de jonge chef-kok. “Op onze menukaart vind je verschillende palingbereidingen, vol au vent met zwezeriken en koetong in madeirasaus. Maar voor het programma dat Lynn Van den Broeck op Njam! presenteert, koos ik voor ‘konijn met pruimen.’ Ik maak dat klaar met uitsluitend de schouders van het konijn. Dat is het lekkerste stuk, het heeft een fijnere structuur en er is wat peuzelwerk aan. Voor de saus gebruik ik de donkere streekbiertjes Oerbier en Nachtraaf. De bitterheid daarvan compenseert de zoetigheid van de pruimen en de pittigheid van de Wostyn-mosterd van Torhout.”

Vlaamse klassiekers

Maar waarom kiest een jonge kok zoals Jelle net voor de ‘ouderwetse’ Vlaamse klassiekers? “Dat is een pure keuken waar het product centraal staat. De gerechten zitten boordevol smaak. Waar je als Vlaming ook eet ter wereld, je keert graag terug naar die Vlaamse klassiekers. Ik merk dat ook aan mijn klanten. Het zijn gerechten die je nooit beu bent. Onze zaak heet niet voor niets ‘Père et Mère’. Zoals het bij vader en moeder was, is het goed.”

En Jelle blikt enthousiast terug op zijn eerste televisie-ervaring. “Ik was in het begin wat onwennig, maar eens de camera draaide, liep het los. Ik ben ontzettend benieuwd naar het eindresultaat dat zondag 2 maart om 11 uur voor het eerst te zien zal zijn op Njam!. Mocht ik in de toekomst nog eens zo’n kans krijgen, dan laat ik die niet liggen. Maar onze bistro komt wel steeds op de eerste plaats. We kunnen daar rekenen op een jong en dynamisch team en op veel vaste klanten. Onze ambitie is om de constante kwaliteit aan te houden, want daarvoor zijn we gekend.” (GUS)