Jelle De Beule schittert in ‘Nonkels’: “Ik heb wel afgezien met dat West-Vlaams, ja”

Vanaf dinsdag 10 mei zie je op Play4 de hilarische fictiereeks ‘Nonkels’ over drie typisch West-Vlaamse nonkels die hun leven overhoop zien gegooid worden door de komst van een Kameroense vluchteling. Hoofdrolspeler en coscenarist Jelle De Beule verdiepte zich voor de rol in ons dialect. “Ik ben daar lang heel neurotisch over geweest.”

In Nonkels zien we een indrukwekkend aantal West-Vlamingen passeren. Zelfs voor de rol van een Brusselse ambtenaar werd Jan Hammenecker uit Oostende ingeschakeld. “Ja, we moesten wel onze quota halen, hé”, grijnst Jelle De Beule. Hij is niet alleen geweldig grappig als Luc, de nonkel die zo hard onder de sloef ligt dat het bij momenten echt pijnlijk wordt, maar schreef ook mee aan de reeks. Meer nog: hij gaf ook de aanzet ervan. “Maar het is echt een reeks van ons drie: Rik Verheye, Koen De Poorter en ikzelf”, nuanceert hij. “De beslissing om het in West-Vlaanderen te laten afspelen, kwam er overigens niet op één bepaald moment of door één iemand, maar het is eerder gaandeweg gegroeid. We stelden ons de vraag: waar zetten we het verhaal? Of die terughoudendheid of zekere bekrompenheid typisch West-Vlaams is? Ik denk het niet. Misschien zijn jullie wel iets stugger, maar bepaalde zaken zijn wel universeel. In mijn omgeving herken ik het ook (Jelle is afkomstig van Zele, tussen Lokeren en Dendermonde, red.). Bepaalde zaken reiken ook veel verder dan provinciegrenzen. Ik vraag me wel af hoe ver het reikt. Zou het zo anders zijn in pakweg Nederland of Wallonië? Onlangs las ik nog een Amerikaans script en daar herkende ik ook veel zaken uit het generatieconflict dat erin centraal stond. Het gaat sowieso veel breder. Bovendien vond ik het wel een plezante uitdaging om mij aan het West-Vlaams te wagen, want bij Willy’s en Marjetten speelde ik vaak personages uit het Meetjes- en Waasland. Dat West-Vlaams is toch iets helemaal anders.”

Jelle De Beule: “Het was echt een cadeau om tegenover iemand als Isabelle Van Hecke te staan.” © Play4

Liesa Naert

Jelle beet er net niet zijn tanden op stuk. “Ja, ik heb wel afgezien met dat West-Vlaams. Ik kende het wel, vooral dankzij een van mijn beste vrienden die van Brugge is (Thijs De Cloedt, zoon van Marec, met wie Jelle vorig jaar een Jommeke-strip maakte, red.). We leerden elkaar kennen in Gent, wat sowieso al een West-Vlaamse enclave is. Door Rik te leren kennen op de set van Callboys, kom ik ook wat vaker aan de kust. Maar dat dialect is niet simpel. Liesa Naert heeft de coaching gedaan, sprak ook mijn tekst in zodat ik kon oefenen. Ik wilde het zo perfect mogelijk doen. Zeker in het begin was dat heftig, maar door van Luc een tragere versie te maken dan van Willy (het personage van Rik Verheye, red.) ging dat al iets vlotter. De beste oefening was eigenlijk om op de set constant in mijn personage te blijven en ook als de camera’s niet draaiden West-Vlaams te spreken met de andere acteurs en actrices. Maar ik was daar lang heel neurotisch over, omdat ik het echt onder de knie wilde krijgen, tot ik op de première de vraag kreeg van Zouzou (Ben Chikha, red.) en Wannes Cappelle vanwaar ik precies afkomstig was. Dat zag ik als een heel mooi compliment.”

“Een tweede seizoen? Als we de kans krijgen, héél graag.” © Play4

“Of er een zin of woord was waarover ik struikelde? Ja! Het woord doen. Echt waar. Spreek je het uit als doewn? Is het een langgerekte oeee? Of meer zoals het Engelse noon? Doeeen? Doene? Doewn? Ik werd daar zot van. (lacht) Dan ontstond er een hele plezante discussie met de geluidsman die ook van West-Vlaanderen is. Nee, wij zeggen het zó. Nu, ik begrijp dat wel. Waar ik ben opgegroeid, had je drie straten verder ook al andere stopwoordjes. Maar ik vond het heel belangrijk om die nuances onder de knie te krijgen. En nee, ik ben het West-Vlaams nog niet beu. Onlangs was ik aan het brainstormen met Rik, toen mijn vrouw mij bezig hoorde en vroeg: Wat is in godsnaam entwien? (lacht) We zijn ook samen gaan kijken naar Wouter Deprez in Kortrijk, die voor de gelegenheid zijn voorstelling in het West-Vlaams speelde. Ik heb regelmatig simultaan moeten vertalen.” (grijnst)

Reacties

Als coscenarist is het niet altijd evident om ook een hoofdrol te spelen. “Zeker als je ook de andere personages ziet, waaraan je hebt geschreven. Ik heb moeten leren om dat los te laten. Om hen hun comedyding te laten doen. Als je dan ziet wat voor fantastische zaken ze toevoegen aan die personages, dan is dat geweldig. Het zat ook helemaal goed met Jelle (Gordyn, regisseur, red.). We kennen elkaar al een tijdje binnen Woestijnvis, waardoor er een groot onderling vertrouwen was. En wat een cadeau om pakweg tegenover Isabelle Van Hecke te staan. Zeker als je weet dat het zo’n lieve vrouw is, die niet verder van haar personage Carine kan afstaan. Ik vond het ook een eer om tegenover Wim Willaert te staan. Heel bizar om iemand te horen zeggen dat ze fan zijn van jou, terwijl je zelf zo’n grote fan bent van hen.”

Toen we gingen kijken naar Wouter Deprez, ‘vertaalde’ ik voor mijn vrouw

De reeks loopt nu al eventjes op Streamz. “Ik zie soms reacties passeren van mensen die het al een keer of drie, vier gezien hebben zelfs. Dat hadden we niet durven denken. Ik ben ook blij dat het op het eerste zicht ook een heel breed publiek bereikt, wat initieel onze bedoeling was. Mijn schoonvader omschreef het als een reeks voor zowel de Humo-lezer als de Dag Allemaal-lezer, wat ik ook wel passend vond. Een tweede seizoen? Als we de kans krijgen, heel graag. We zullen in elk geval ons beste doen. Of doene.” (lacht)

‘Nonkels’, elke dinsdag op Play4 (20.35 uur) en GoPlay. De volledige reeks kan je ook al bekijken op Streamz.