Jean-Marie Dedecker danst op ‘Rihanna’ van popster Camille: “En er komen nog twee clips aan”

Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke (LDD) dook vandaag in een fleurige zomeroutfit op in een video op TikTok. Deze zomer zakt VTM af naar Middelkerke om er het tv-programma ‘Tien om te Zien’ op te nemen. Daarom haalde Dedecker zijn zonnebril boven en toonde hij zijn dansmoves op het liedje ‘Rihanna‘ van de West-Vlaamse popsensatie Camille Dhont. “En er komen nog twee video’s met een dansje aan”, verklapte hij aan onze redactie.

Toen burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) gecontacteerd werd door de ploeg van ‘Tien om te Zien’ voor een videoclip te maken voor het programma reageerde hij enthousiast. “Ja, dat leek me wel leuk. Zij hadden een scenario uitgewerkt en ik was daarmee wel akkoord. En dat is ook mooie publiciteit voor onze gemeente, heel België ziet dat filmpje nu. Dit is de eerste keer dat er een video van mij op TikTok komt en ik heb er al zoveel reacties op gehad. Maar verder ben ik daar niets mee van plan”, vertelt Dedecker.

“De drie verschillende dansjes heb ik op de dag zelf allemaal geleerd, het leek me wel leuke publiciteit”

“Het liedje heb ik zelf niet gekozen”, verklapt Dedecker. “Ik had het nog nooit gehoord. Voor mij was het een hele ontdekking en een leuke. Er was ook een dansleraar bij om mij de dansjes aan te leren. Ik heb dat de dag zelf gedaan en volgens mij ging dat wel vlot. De dansleraar zelf zou mij misschien niet veel punten geven. Maar ik vind het geslaagd. Mensen kunnen er ook zelf over oordelen. Er zitten ook nog twee andere video’s aan te komen op andere liedjes. Mijn danskwaliteiten zijn onbeperkt”, grapt hij.

Bekijk hier de video: