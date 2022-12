Jasper (27) strijdt om eindwinst in ‘1 jaar gratis’: “Als ik win, doe ik mee aan Marathon des Sables”

In de Vlaamse televisiequiz ‘1 jaar gratis’ op Eén verschijnt binnenkort Oostendenaar Jasper Vanhoutte (27) op het scherm. Jasper strijdt er om het jaarloon van de meest verdienende deelnemer. Opvallend: Jasper draagt altijd twee verschillende sokken. “Dat brengt geluk”, zegt hij daarover.

Vanaf donderdag 5 januari kan Vlaanderen opnieuw afstemmen op Eén voor een nieuw seizoen van ‘1 jaar gratis’, onder leiding van presentator Kamal Kharmach. Het programma is een bikkelharde afvalkoers waarbij elke aflevering iemand naar huis wordt gestuurd tot er nog een winnaar overblijft. De winnaar krijgt het nettojaarloon van de meest verdienende deelnemer.

Jasper is een Oostendenaar in hart en nieren, maar verhuisde zes jaar geleden tijdelijk naar Gent voor zijn studies. Uiteindelijk bleef hij er ‘plakken’, maar hij is nog veel aan de zee te vinden. “Mijn familie woont hier nog steeds, dus ik ben er inderdaad nog veel”, zegt Jasper. “Het gebeurt wel vaker dat iemand na zijn of haar studies blijft hangen in het Gentse. En dat is bij mij niet anders geweest.”

Crossfit coach

Ondertussen baat hij in Lochristi de crossfitzaak Crossfit Endgame uit, ontsproten uit de passie voor de sport. “Ik ben eigenlijk pas beginnen sporten tijdens mijn laatste studies aan de hogeschool”, duidt Jasper. “Zoals velen van ons gestart in de Basic Fit en later in de crossfit terechtgekomen. Uiteindelijk ben ik zelfs beginnen coachen en toen ik twee jaar geleden de kans kreeg om een eigen zaak te starten, heb ik die kans met beide handen gegrepen.”

Jasper houdt ook van fastfood: een vreemde combinatie als je het ons vraagt. “Dat gaat normaal inderdaad niet samen”, vervolgt Jasper. “Ik train gemiddeld 20 uur per week en dat betekent dat ik best wel wat calorieën verbrand. Laat ons zeggen dat ik nogal graag eens zondig.”

“Ik hou van fastfood, maar ik sport die calorieën er wel af”

Nog zo’n vreemde combinatie zijn de sokken van Jasper. “Ik draag altijd twee verschillende sokken”, legt hij uit. “Dat is ooit gestart doordat ik niet zo goed ben in het bijhouden van mijn was. Ik nam dan soms snel twee verschillende sokken uit mijn lade en nu doe ik het met opzet. Ik zie het eerder als een geluksbrenger. Ik ben nogal bijgelovig.”

Tussen de deelnemers zitten mensen met verschillende jobs, zoals een huisarts, een student rechten, een vertegenwoordiger, een chauffeur bij De Lijn, enzovoort. “Of ik het meest verdien van alle deelnemers? Goede vraag. We weten eigenlijk niet hoeveel de deelnemers verdienen. We weten alleen wat het bedrag is dat we kunnen winnen.”

Als Jasper de eindwinst zou binnenhalen, heeft hij grote plannen. “De Marathon des Sables staat hoog op de bucketlijst. Deelname alleen al kost 5.000 euro en dan moet je nog naar daar vliegen. Met de rest wil ik ofwel een tweede zaak starten of een huis kopen”, besluit Jasper.