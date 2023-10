Jarno Boone richt bedrijf voor publieksopwarming op: “Werk intussen al met vijf mensen”

De uit Eernegem afkomstige entertainer Jarno Boone – bekend als comedian maar vooral druk doende als publieksopwarmer – richtte met Studio Sfeermakers een bedrijfje op waarmee hij publieksopwarmers en andere entertainers levert. “Ik kon het immers niet meer allemaal zelf behappen en wil ook nog tijd voor mijn eigen creatieve projecten”, zegt Jarno, die nu ook een opleiding voor publieksopwarmers geeft.

Jarno Boone was slechts 17 toen hij de podia bestormde als stand-up comedian. Meest in het oog springend waren zijn podiumvastheid, zijn bravoure en de sterke connectie die hij van in de eerste minuut met zijn publiek had. Het leverde hem in Brugge de publieksprijs op van De Commeere Comedy Cup. Dit stimuleerde hem om op de ingeslagen weg verder te gaan, maar tegelijk begon Jarno ook andere paden binnen het brede entertainment te verkennen. Zo kwam hij ook in de publieksopwarming terecht, een branche waarin vooral de bekende presentator en publieksopwarmer Rob Vanoudenhoven hem op sleeptouw nam. “Rob heeft me echt enorm veel geleerd en veel kansen gegeven”, zei Jarno Boone ons enkele jaren geleden al. En vanaf toen is het snel en hard beginnen gaan voor de entertainer. Hij mocht het publiek op de juiste temperatuur brengen en hun geklap en gelach uitlokken bij programma’s als De Battle, The Voice, Belgium’s Got Talent, Dancing with the Stars, Radio 2 Zomerhit, Tien om te Zien en zo kunnen we nog wel even doorgaan. “De laatste tijd ben ik vooral actief voor ‘De Tafel van Vier’, wat sinds het nieuwe seizoen hernoemd is tot ‘De Tafel van Gert’”, vertelt Jarno.

Vervanger

“Zo’n dagelijkse talkshow vraagt natuurlijk heel veel inzet en tijd. En ik stuurde al eens een vervanger als het voor mij niet schikte. Maar de producers van die show lieten verstaan dat ze graag een vorm van zekerheid, van continuïteit zouden hebben. En zo kwam het bij mij al eerder sluimerende idee om een eigen bedrijfje voor allround entertainment en presentatie op te richten in een stroomversnelling. Zo is Studio Sfeermakers dus ontstaan. Het bedrijfje is officieel al opgericht in het najaar van vorig jaar en ik factureer mijn opdrachten al al die tijd van daaruit, maar het is pas recent dat ik het bekend maak en dat we ook echt met meerdere mensen actief zijn.”

“Het bedrijfje werkt momenteel met vijf mensen. Twee die zo goed als fulltime actief zijn en dan nog drie mensen die op freelance basis ook kunnen ingeschakeld worden. En dat loopt eigenlijk best wel goed zo. Maar ik voel dat we op termijn nog wel meer mensen zullen kunnen gebruiken. Daarom heb ik ook een basisopleiding uitgewerkt waarin ik in een drietal uur vertel wat de belangrijkste vaardigheden zijn voor een publieksopwarmer of entertainer in het algemeen. Die heeft plaats in een van de studio’s van VTM. Voor de eerste sessie zijn er toch al een 35-tal inschrijvingen. Uiteraard kun je in drie uren niet alles aanleren; het is een basis om dan later verder mee aan de slag te gaan. Ik hoop natuurlijk dat er enkele mensen uit voortkomen om mee samen te werken bij Studio Sfeermakers.”

Veel aanvragen

Jarno Boone richt zich met zijn Studio Sfeermakers breder dan enkel het opwarmen van een publiek: het moet een allround presentatie- en entertainmentbedrijf worden. “Ik krijg heel veel aanvragen van bedrijven voor het presenteren van evenementen en het modereren van panelgesprekken en debatten. Maar daarnaast ook voor productpresentaties en het in winkels of winkelstraten aantrekkelijk presenteren van een bepaalde product door er een vorm van animatie aan toe te voegen”, legt Jarno uit. “De belangrijkste reden dat ik Sfeermakers heb opgericht is dus omdat ik het niet meer allemaal zelf kan behappen en omdat ik ook graag nog eens iets anders wil doen dan het opwarmen van een publiek. Ik geef steeds meer sportcommentaar bijvoorbeeld: de NBA (basketbal, red.) maar ook bij een aantal takken van de autosport. En voor Unibet verzorg ik een sportpodcast. En daarnaast wil ik ook nog tijd hebben voor eigen creatieve projecten zoals muziek, stand-up comedy en een eigen avondvullende theatershow. Dat is allemaal nog niet echt concreet maar het is voor mij wel belangrijk om er de ruimte voor te creëren.”