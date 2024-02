Jaren na oma Daisy ontwerpt Elly (20) de beertjes voor De Droomfabriek: “Supertrots op mijn kleindochter”

Dankzij kleindochter Elly beleefde Jacques Vandecasteele een prachtige avond in de tribune van De Droomfabriek, waar hij nog van het nagenieten is. Jacques’ echtgenote Daisy Cools, die in 2021 overleed, stond een decennium lang in voor het ontwerp van de beertjes die onlosmakelijk met het programma verbonden zijn. Elly kreeg het – door haar droom in te sturen – voor elkaar dat ze opnieuw die beertjes mochten ontwerpen en leveren. “Ik ben super trots”, klinkt het bij Jacques in Lendelede als we even langs mogen bij opa en kleindochter.

De ogen van Jacques Vandecasteele (79) blinken als hij met trots vertelt over wat zijn kleindochter Elly Messely (20) voor mekaar kreeg. Van 1989 tot 1999 was het mammie Daisy Cools, de oma van Elly Messely, die instond voor het ontwerpen van de beertjes van De Droomfabriek. Met hun bedrijf Vaco dat in Gullegem gevestigd was, leverden ze de beertjes voor het populaire tv-programma. “We hebben er wellicht, ook omdat we ook samenwerkten met Alpro, wel 300.000 gemaakt.”

“De uitzending was live, maar qua zenuwen viel het mee” – Elly Messely

Hoewel kleindochter Elly nog niet geboren was toen De Droomfabriek furore maakte, maakten die beertjes altijd deel van haar leven uit. “Ik zat hier bij pappie in Lendelede toen we hoorden dat De Droomfabriek zou terugkeren. Ik ben onmiddellijk een filmpje gaan opnemen om mijn droom op te sturen. En die werd gelukkig ingewilligd.” Elly mocht zelfs helemaal de spits afbijten en was de eerste gast in de sofa van Bart en Gloria. Meer zelfs, ze kreeg ook het eerste officiële beertje overhandigd. In het publiek keek opa Jacques geëmotioneerd toe. “Schitterend toch wat ze gedaan heeft. Ik ben super trots.” De live uitzending was natuurlijk een vuurdoop voor Elly. “Maar qua zenuwen viel het best wel mee.” Voor Jacques was het een blij weerzien met onder meer Bart Peeters, die destijds ook al presentator was. “Het was een hartelijke begroeting.” En ook zijn co-presentator Gloria viel in de smaak. “Een toffe jonge meid, net zoals Elly.”

Eerbetoon aan mammie

Maar ook voor de live uitzendig waren Elly en Jacques al in de weer. In stoffenwinkel De Soldeur in Kortrijk werd een filmpje ingeblikt waarbij het ontwerp van Elly vorm kreeg. “Ik had dat beertje uitgetekend, dat ging eigenlijk vrij vlot.” Pappie weet waar ze haar talent vandaan heeft. “Van mammie en van haar mama.” Elly’s mama Sabrina Vandecasteele is bestuurder bij Pericles, het bedrijf waarin Vaco destijds op ging. “Het ontwerp werd vlot goedgekeurd en ondertussen mochten we ook 1.500 beertjes leveren aan De Droomfabriek. Of er daar nog bij komen? Dat zal van de VRT afhangen. Maar ik ben vooral blij dat onze droom is uitgekomen, een eerbetoon aan mammie.”

“Schitterend wat ze gedaan heeft” – Rik Decock, destijds marketingverantwoordelijke bij Alpro

De hebbedingetjes waren zo populair, dat destijds ook zuivelproducent Alpro ook op de kar sprong en als marketingstunt. “Jacques was een zeer flamboyante bedrijfsleider, we leerden elkaar beter kennen en hij loodste ons bij de toenmalige BRTN binnen. In die tijd was het niet evident om je productnaam daar in beeld te krijgen, maar via de connecties van Jacques lukte dat wel”, zegt Rik Decock, destijds marketingverantwoordelijke bij Alpro. “Via een spaaractie waarbij je punten vanop Alpro-verpakkingen moest verzamelen, kon je een beertje bemachtigen. We werden dan ook ieder jaar betrokken bij het desing, de BRTN liet ons daar redelijk vrij in. Ieder jaar werd voor een ander ontwerp gekozen, wij moesten ervoor immers voor zorgen dat de mensen die beertjes ook wilden. Ook al hadden het jaar voordien er eentje bijeen gespaard. Maar dat lukt meer dan aardig. En via de bakkers verdeelden we toen ook nog kleinere varianten van de beertjes. Voor de naambekendheid van Alpro is dat destijds een enorm boost geweest. En het wat ook altijd fijn samenwerken met Jacques en Daisy en de mensen van De Droomfabriek. En ook wij zijn vaak met de bus mee geweest naar de opnames, we hoorden wat tot de familie”, lacht de Winkelnaar.

Dankzij de connecties van Jacques Vandecasteele raakte Alpro binnen bij de BRTN, wat toen als naamsponsor al een stunt op zich was.

Boekje met toffe reacties

Jacques bevestigt: “Ik weet niet meer hoe veel keren we met de bus naar de opnames zijn geweest. Telkens met vrienden en familie, altijd een leuke bedoening.” Elly knikt: “Ik heb het natuurlijk van horen vertellen, maar het maakt dus ook deel uit van mijn jeugd omdat er vaak over werd gesproken. En nu kreeg ik ook heel wat reacties van mijn vriendinnen op mijn tv-optreden, ik had natuurlijk ook lang moeten zwijgen. En ook mijn mama kreeg ook heel wat berichtjes voor pappie. Die hebben we netjes allemaal afgedrukt en in een boekje gebundeld. En dat ligt hier nu bij pappie, dat kan hij dan eens rustig inkijken.”

Elly zit in haar derde en laatste jaar marketing in Vives. “Maar volgend jaar doe ik normaal nog videografie en fotografie bij, dan heb ik nog meer aspecten onder de knie.”