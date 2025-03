Janne Desmet speelt mee in derde seizoen van Assisen

Vanaf dinsdag 8 april zendt Play4 ‘Assisen: de internaatmoord’ uit, met daarbij ook een glansrol voor Janne Desmet. De actrice toert momenteel door Vlaanderen met haar theatermonoloog Arme Tante Danni.

In ‘Assisen: de internaatmoord’ worden vijf rijkeluiskinderen van een elite-internaat beschuldigd van moord op een medeleerling. Na een uit de hand gelopen feestje vol drank en drugs wordt het levenloze lichaam van het slachtoffer aangetroffen. Het is opgehangen aan een klimrek, ogenschijnlijk een poging om de moord te camoufleren als zelfdoding. Nog voor de zaak van start gaat is er veel ophef in de media en lijkt de publieke opinie haar oordeel al klaar te hebben. Maar uiteindelijk ligt de beslissing bij de jury/de kijker: wie is schuldig en wie niet?

An Miller, Filip Peeters en Katelijne Verbeke maken opnieuw hun opwachting in de rechtbank en krijgen het gezelschap van onder meer Erik Van Looy, Gilles De Schryver, Ini Massez, Maksim Stojanac, Sven De Ridder en Janne Desmet. De zes leerlingen die de hoofdrollen op zich nemen worden vertolkt door Lilith Pas, Helder Onkelinx, Jean Janssens, Pepijn Vandelanotte, Willem Loobuyck en Mariam Hakobyan.

Janne Desmet, die momenteel toert met Arme Tante Danni, neemt de rol van Sarah voor zich. Zij is de alleenstaande moeder van de tweeling Charlotte en Lucas en voedt hen al acht jaar alleen op sinds hun vader (Gert Winckelmans) vertrok. Als hardwerkende vrouw draagt ze de volledige financiële last, waardoor ze voltijds is blijven werken, wat vaak gepaard ging met schuldgevoelens. Terwijl Charlotte altijd zelfstandig en een goede studente was, baarde Lucas haar veel zorgen vanwege zijn dalende schoolprestaties en verkeerde keuzes. Daarom is Sarah de directrice van het Sint-Franciscuscollege (Ini Massez) enorm dankbaar dat ze hem als beursstudent hebben aangenomen. Ze hoopt dat hij daar de discipline en structuur vindt die hij nodig heeft.

‘Assisen: de internaatmoord’, vanaf dinsdag 8 april wekelijks om 21u15 op Play4 en GoPlay.