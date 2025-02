Jane en Thomas uit De Haan duiken op in ‘LEGO Masters Out of the Box’: “Het is opmerkelijk hoe snel de camera’s wennen”

Op zaterdag 15 februari start op VTM een nieuw seizoen van ‘LEGO Masters’, en dat wordt er meteen ook een van een ander kaliber: in ‘LEGO Masters Out of the Box’ verlaten de acht duo’s de veilige muren van de televisiestudio en duiken ze het echte leven in. Een van die acht duo’s zijn Jane en Thomas, een stel jonge ouders uit De Haan. “Nu we zelf eens meegedaan hebben, kijken we met heel andere ogen naar het programma. Straf wat daar allemaal wordt verwezenlijkt.”

Vanaf zaterdag 15 februari barst bij VTM de grootste strijd met de kleinste steentjes voor een vierde keer los. Kürt Rogiers en zijn Nederlandse cohost Ruben Nicolai schotelen in LEGO Masters Out of the Box schier onmogelijke uitdagingen voor aan acht nieuwe teams uit België en Nederland. De insteek blijft dezelfde, al zijn de kleurrijke bouwstenen in dit seizoen wel ietwat anders geschikt: in LEGO Masters Out of the Box verlaten de acht bouwduo’s de veilige muren van de televisiestudio en gaan ze écht ‘out of the box’. Ze duiken namelijk het echte leven in. Hun uitdaging? Het bouwen van nóg mooiere, creatievere, grotere en indrukwekkendere bouwwerken dan de afgelopen seizoenen en dat op iconische locaties. Van het grootste Belgische chocolademuseum ter wereld tot het Sprookjesbos in de Efteling.

Een van de acht duo’s zijn Jane (32) en Thomas (42) uit De Haan. Jane werkt daar voor de dienst Ruimtelijke Ordening, Thomas is leerkracht. Het koppel leerde elkaar jaren geleden kennen tijdens zijn architectenopleiding in Gent. “We delen een passie voor architectuur en mooie huizen”, zegt Jane, die ook in De Haan opgroeide. “Een van de mooiste plekjes van Vlaanderen, en al zeker van de Vlaamse kust”, klinkt het. Als omgevingsambtenaar waakt ze erover mee dat de ziel van de badplaats niet verloren gaat. “In het hart van De Haan ligt ‘de Concessie’, de villawijk die volledig beschermd is als dorpsgezicht. Ik weet niet of we per se strenger zijn dan elders, maar elke bouwaanvraag moet natuurlijk wel de erfgoedtoets doorstaan.”

Kinderen

Jane en Thomas hebben samen twee jonge kinderen. “Tijdens de opnames was de jongste pas drie maanden oud. Dat was dus best een pittige periode voor ons. Anderzijds was het ook een beetje onze insteek om deel te nemen aan het programma: we kunnen onze passie dan later overbrengen op de kinderen”, aldus Jane.

Thomas had al een flinke dosis bouwervaring, terwijl Jane de uitdaging aanging als nieuwkomer in het wereldje. “Thomas heeft mij eerst wel moeten overtuigen, ik had aanvankelijk niet zo het idee dat het iets voor mij was. Hij heeft in zijn jeugd ook veel met LEGO gespeeld, terwijl ikzelf meer de sidekick was van mijn oudere broer”, glimlacht Jane. Maar uiteindelijk kreeg ook zij de smaak te pakken. “Cool om het eens achter de schermen te mogen meebeleven, en ik vond het opmerkelijk hoe snel je aan de camera’s went. Er werd vooraf meegedeeld dat creativiteit belangrijker was dan ervaring én we kregen gelukkig nog een opleiding vooraf. Maar achteraf gezien bleek ervaring toch wel een pluspunt te zijn.”

Jane en Thomas, vanaf zaterdag in LEGO Masters op VTM. © VTM

De rolverdeling was vooraf al duidelijk. “Thomas en ik zijn mooi complementair: ik bedenk de scenario’s en Thomas voert ze uit. We weten ook perfect wat we aan elkaar hebben. Thomas en ik kennen elkaar van binnen en van buiten, wat op zich ook wel hielp natuurlijk. Samen sterk: ‘t is net onder dergelijke stressvolle omstandigheden dat je extra veel hebt aan elkaar.” Thuis vormen ze volgens Jane net zo’n geolied team. “Ik ben wel degene die iets meer volgens het boekje werkt. Thomas zal niet snel een stappenplan volgen als er een kastje in elkaar gestoken moet worden. Hij heeft geen handleiding nodig – of dat dénkt hij tenminste toch altijd”, knipoogt Jane.

Ervoor gaan

Jane en Thomas zijn overigens zelf ook trouwe kijkers van het programma. “Al van de eerste aflevering. Maar nu we zelf eens meegedaan hebben, kijken we er toch met andere ogen naar: straf wat daar allemaal wordt verwezenlijkt. De deelnemers zijn eindeloos creatief, en dat is ook juist wat het geschikt maakt voor alle leeftijden. Maar als je thuis voor de tv zit, lijkt het toch allemaal net iets vanzelfsprekender.”

Ondanks – of misschien net dankzíj – hun vrij drukke leven, heeft het duo ook een gedeelde passie voor koffie. Ze baatten zelfs een tijdlang een eigen koffiebar uit in hartje Brugge. “Dat was een leuk zijprojectje, maar op den duur nam het ons leven een beetje over. We hadden toen al onze jongste dochter en dat maakte het moeilijk combineerbaar. Uiteindelijk hebben we die droom dus weer moeten opbergen, maar het is een leerrijke ervaring geweest”, aldus Jane. Een ondernemend duo, die Jane en Thomas. “Als we iets in ons hoofd hebben, dan gaan we ervoor.”

‘LEGO Masters Out of the Box’, vanaf zaterdag 15 februari om 20.30 uur bij VTM.