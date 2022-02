Jan Verheyen loopt 30.000 euro mis in ‘Stukken van Mensen’

Regisseur Jan Verheyen verkocht in de eerste aflevering van ‘Stukken van Mensen’ op Play4 een iconisch werk van Keith Haring. Hij kreeg zijn gewenste bod, maar moest toch slikken toen hij het laatste bod zag.

Jan Verheyen had een werk van Keith Haring in zijn bezit sinds de jaren 90, die hij overkocht van Thomas Siffer, die een goede band had met de kunstenaar. In ‘Stukken van Mensen’ wilde de regisseur het verkopen. Hij wilde graag 50.000 euro krijgen, en moest daarvoor onderhandelen met onder meer veilingmeester Carlo Bonte. Die had naar eigen zeggen veel goesting om te kopen. Maar ook de andere aasden op het werk.

In de eerste kamer kreeg hij 20.000 euro als openingsbod van Bie Baert. Zij ging uiteindelijk tot 45.000 euro. Concullega Carlo Bonte deed een openingsbod van 24.000 euro, maar wilde niet veel hoger gaan dan 38.000 euro. In de derde kamer, bij Sofie Van de Velde, kreeg Jan een openingsbod van 40.000 euro. Ze ging uiteindelijk toch tot 50.000 euro, het gewenste bedrag, met een optie op een aantal andere werken.

Jan was bijzonder blij, maar moest toch even slikken toen hij na afloop het bedrag van Boris zag. Die was bereid 80.000 euro te bieden. Geen bittere pil voor Jan, die het meteen sportief oppakte. Meer nog: hij noemde het een geweldige apotheose van het programma.