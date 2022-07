Jamie-Lee Six en Saartje duiken op in BV Darts

In tegenstelling tot vorig seizoen krijgen we dit najaar wél West-Vlaamse BV’s die het opnemen tegen elkaar in het darts.

Begin augustus wordt er van start gegaan met de opnames voor het tweede seizoen van BV Darts, dat deze keer geen negen kandidaten zal tellen, maar twaalf. Het gaat om acht mannen en vier vrouwen. Naast zanger Tourist LeMC (38), atleet Hans Van Alphen (40), tv-gezicht Francesco Planckaert (40), zanger en acteur Maksim Stojanac (24), nieuwsanker Riadh Bahri (33), klankman Pascal Braeckman (60), acteur Flor Decleir (32), ex-‘Bachelorette’ Elke Clijsters (37), advocaat Omar Souidi (37) en politica Zuhal Demir (42), krijgen we ook twee West-Vlamingen die meedingen naar de eindoverwinning: actrice Jamie-Lee Six (24) en presentatrice Saartje Vandendriessche (47). Jamie-Lee maakte eerder al furore in De Verraders en duikt straks ook op in het nieuwe programma ‘Jachtseizoen’.

Het tweede seizoen van ‘BV Darts’ is dit najaar te zien op VTM 2, wanneer precies is nog niet duidelijk.