Jamie-Lee maakt indruk in ‘De Verraders’: “Nooit meer in mijn leven!”

Het VTM-programma De Verraders sloot af met een verrassend einde. Hoewel de bondgenoten het spel wonnen, mocht influencer en ‘verrader’ Jamie-Lee Six toch als winnares vertrekken.

In de slotaflevering van ‘De Verraders’, waar bondgenoten drie verraders in het gezelschap moesten ontmaskeren, werden de kijkers van de ene gebeurtenis in de andere gezogen. Na de verrassende bekentenis van Loïc besloten de bondgenoten toch niet hem, maar wel Hannelore uit het kasteel te verbannen. Een twist die niemand zag aankomen. Loïc overtrad echter de spelregels en moest De Verraders alsnog verlaten. Collega-verrader Jamie-Lee moest dus solo verder en vermoordde Maureen, waarna ook zij uiteindelijk ontmaskerd werd aan de finale ronde tafel. Niels Albert, Kim Van Oncen, Bart Kaëll en Ward Lemmelijn bleven over als winnaars van het spel.

De winnaars vlogen elkaar in de armen na afloop. © VTM

“Niet trots op”

“Ik wil vooral zeggen dat ik blij ben dat ik hier eindelijk mag staan”, klonk het bij Jamie-Lee toen ze werd verbannen. “Ik had oprecht liever een andere band met jullie opgebouwd. Want nogmaals: ik ben in het echte leven geen leugenaar en geen bedrieger. Sorry als ik jullie vertrouwen heb verbroken. Maar goed bezig bondgenoten want ik ben de laatste verrader.” Daar voegde ze meteen aan toe: “Maar vanaf nu ben ik geen verrader meer, nooit meer van mijn leven. We hebben ook geweend van het lachen, die momenten zijn oprecht en dat is wat ik wil onthouden van het spel. Ik ben er niet trots op dat ik zo heb zitten liegen en bedriegen. Maar het heeft me hier gebracht in het spel. Ik heb gewoon het spel gespeeld.”

Op donderdag 31 maart zendt VTM om 20u35 een extra reünie-aflevering uit van De Verraders, waarin alle deelnemers terugblikken op het avontuur en de mindgame die ze hebben gespeeld.