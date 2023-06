James Cooke giet leven van Maaike Cafmeyer in een musical

Niemand minder dan Maaike Cafmeyer is één van de gasten die centraal staat in het derde seizoen van het populaire Play4-programma ‘James De Musical’.

Het is nog even wachten op het nieuwe seizoen van James De Musical, maar intussen is bekend welke gasten binnenkort worden getrakteerd op een musical waarin ze zelf de hoofdrol spelen. Naar goede gewoonte trekken de makers van James De Musical ook voor dit derde seizoen weer alle registers open. Dit voorjaar werd tijdens de uitverkochte live shows in de Antwerpse Lotto Arena al bekend gemaakt dat Metejoor zich mag verwachten aan een musical waarin hij centraal zal staan. Nu raakten ook de andere namen bekend.

Niemand minder dan Tom Waes, Maaike Cafmeyer, Marc Coucke, Regi én de cast van F.C. De Kampioenen vullen de indrukwekkende gastenlijst aan. Zij kunnen binnenkort genieten van een onvergetelijke musical over hun leven. En zoals het hoort bij een echte musical mogen ze zich verwachten aan veel show, bruisende choreografieën, aanstekelijke muziek en heel wat verrassende, grappige en vaak ook emotionele momenten.

Gouden Roos

James Cooke is alvast erg enthousiast: ‘Na twee succesvolle seizoenen van James De Musical, een Gouden Roos van Montreux én de uitverkochte shows in de Lotto Arena ligt de lat voor het derde seizoen erg hoog. Ik ben dan ook heel blij met deze straffe gastenlijst. Alle ingrediënten zijn aanwezig om zowel onze gasten als de kijker opnieuw te kunnen trakteren op heel wat unieke TV-momenten. Ik kijk er alvast heel hard naar uit.’

Wie graag een opname wil bijwonen kan dat vanaf vandaag, 20 juni om 14 uur een ticket kopen via goplay.be/tickets.