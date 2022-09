Jambers op bezoek bij verwoed verzamelaar Armand

Bijna 30 jaar na zijn eerste bezoek keert reportagemaker Paul Jambers terug naar Ingelmunster, waar hij langsgaat bij Armand, wiens verzamelwoede geen grenzen kent.

In het nieuwe programma ‘Jambers, Back to the 90’s’, gaat Paul Jambers opnieuw langs bij mensen die in een ver verleden voor de nodige beroering zorgden.

In een keurige wijk in Ingelmunster werd Jambers in maart 1993 geconfronteerd met alles-verzamelaar Armand. Paul bezoekt zijn huis dat volledig volgepropt staat met de meest uiteenlopende spullen. In 2012 voerden de buren actie tegen Armand omdat zijn verzameling de buurt zou ontsieren. 30 jaar na hun eerste ontmoeting wijst alles er op dat verzamelaar Armand zijn prullaria nog altijd niet in de container heeft gekieperd. Wel integendeel: sindsdien is zijn verzamelwoede er alleen maar groter op geworden…

Armand Meyfroidt, intussen een stuk in de zeventig, staat in de buurt wel bekend om zijn voortuintje dat bulkt van de Belgische driekleur. De Ingelmunstenaar gaat prat op zijn verzameling rond het koningshuis. Hij heeft zijn voortuintje dan ook omgedoopt tot het… jawel, Koning Boudewijnpark. Voor de man begon het allemaal in 1984, toen hij een foto van koning Boudewijn zag op een rommelmarkt. “Het was een foto zoals vroeger in school”, vertelde hij een paar jaar geleden aan De Streekkrant. “100 frank (2,5 euro) vroegen ze ervoor. Vraag me niet waarom maar ik werd zodanig aangetrokken tot die foto… ik moest hem gewoon hebben. Het begin van alles. Een zinnige uitleg heb ik niet maar van toen af was ik als het ware betoverd door het koningshuis en de driekleur.”

Toen liet hij ook noteren dat hij nog één grote wens had, een persoonlijk bezoek van de koning. Dat zou naar eigen zeggen ‘de kroon op zijn werk’ zijn.

‘Jambers, Back to the 90’s’, op dinsdag 27 september om 21.55 uur bij VTM.