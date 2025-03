Jack uit Roeselare, verzot op Google Streetview, ziet grote droom in vervulling gaan: “Hij was echt in de wolken”

De 8-jarige Jack Quaegebeur uit Roeselare beleefde afgelopen zomer de dag van zijn leven. In ‘De droomfabriek’ zagen we hoe zijn grote droom werd verwezenlijkt: zijn straat vereeuwigd op Google Streetview. “Twee jaar geleden mocht hij een verjaardagscadeautje kiezen: het werd een straatgids.”

Het gezin Quaegebeur hoeft niet meteen te vrezen als onderweg de GPS uitvalt. Hun zoon Jack weet als geen ander zijn weg te vinden, ook online. Uren kan hij door Google Streetview gaan, de online dienst waarbij straten gedigitaliseerd worden door de zoekmachine en je er virtueel kan door stappen. Maar tot zijn grote spijt vond hij zijn eigen straat niet online. “We wonen in de Mergelweg, in een vrij recent aangelegde wijk en een doodlopende straat. De auto van Google Streetview (de foto’s worden genomen met een camera bovenop een voertuig, red.) was hier nog niet langs geweest”, vertelt vader Angelo. Hij werkt als ploegleider bij Poco Loco en is samen met Charlotte Degrijse, die actief is als leerondersteuner bij vzw De Kade. De twee hebben nog een dochtertje van vijf: Pipa.

“Op aanraden van Jack hadden we al eens een mailtje gestuurd naar Google, maar geen reactie gekregen. Jack had zelf al foto’s genomen ook. Toen we vorig seizoen keken naar ‘De droomfabriek’ vatten we het plan op om zijn droom in te sturen en het via die weg te proberen.”

Het gezin poseerde voor hun huis dat volledig met ballonnen werd versierd. © Google Streetview

Tot grote vreugde van het gezin zag de productie er wel graten in, alleen waarschuwden ze meteen dat het niet zeker was of het zou lukken. “De auto rijdt immers niet op aanvraag. Dat heeft hij ook nog nooit gedaan, dus kwam er nogal wat regelwerk bij kijken. Toen we hoorden dat hij in de buurt was en het toch lukte, was Jack in de wolken.”

Afgelopen zomer werd een datum geprikt waarop de auto langskwam en werd de hele straat in een kleurrijk jasje gestoken. “Onze hele gevel werd met ballonnen versierd. Buren hingen vlaggetjes en ballonnen op. Veel mensen werkten enthousiast mee”, aldus Angelo. “Al van ’s morgens vroeg hielp een ploeg hier alles te versieren, terwijl Jack naar de speelpleinwerking was. Toen hij de straat en Gloria Monserez zag, was hij écht blij. Meer nog: hij mocht voorop fietsen toen de auto foto’s nam, en staat dus ook mee vereeuwigd op Streetview.”

Jack mocht voorop rijden met zijn fiets. © Google Streetview

Voor Jack is Google Streetview meer dan een spielereitje. “Hij heeft autisme, is een heel vrolijk kind en al jaren gefascineerd door alles wat met wegen te maken heeft. Als we op reis gaan, dan volgt hij heel de route online. Twee jaar geleden mocht hij kiezen wat hij wilde voor zijn verjaardag en dat was een Michelin straatgids. Je kan hem altijd plezier doen met stadsplannetjes.”

Jack heeft overigens nog meer leuke interesses. “Als baby was hij verzot op elektriciteit. Hij vond er niets beter op dan de stekker van de babyfoon ergens anders in te steken, of verlengkabels aan elkaar te verbinden. Hij is ook helemaal verzot op lantaarnpalen. Via Google Streetview kan je oude beelden van straten bekijken, en hij ziet het dan ook meteen als de lantaarnpalen vervangen zijn. Hij bekijkt veelal straten in de buurt, maar op zijn computer zag ik hem ook al eens door Australië verdwalen.”

Jack kreeg na afloop ook nog een beertje van De droomfabriek. © VRT

Jack beleefde niet alleen afgelopen zomer een topdag, maar mocht ook nog eens naar de studio van ‘De droomfabriek’ zaterdagavond, waar hij nog een beertje ontving. “We zijn heel blij dat het gelukt is”, aldus Angelo. “Hij was écht in de wolken.”