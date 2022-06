Izegemse garagehouder toert rond met grasgroene Porsche van ‘Kutgrassen AE Cars’: “De Nonkels zijn welkom om een ritje te maken”

Half Vlaanderen kent intussen de grasgroene Porsche van Willy Persyn uit ‘Nonkels’, maar in Izegem rijdt nu een variant rond. Met dank aan Alexander Roelens van AECars. Hij doopte een knalgroene Porsche 911 om tot Kutgrassen AECars. “De perfecte promo voor onze zaak”, klinkt het.

De Play 4-serie Nonkels scheert momenteel hoge toppen. De broertjes Persyn, vertolkt door Jelle De Beule, Rik Verheye en Wim Willaert, zijn de sterren van de reeks, maar ook de grasgroene Porsche van kunstgrassenverkoper Willy Persyn is mateloos populair.

Een Izegemse garagehouder speelt handig in op de hype en heeft een eigen versie van de bolide op stal staan. “Het was een ingeving van het moment, maar het blijkt een topidee te zijn”, glimlacht Alexander Roelens (42), zaakvoerder van AECars. Het bedrijf focust al sinds 2005 op luxewagens, met Porsche als specialiteit.

Lizard green

“Toen we een maandje geleden een knalgroene Porsche 911 Carrera 4S in lizard green binnen kregen, was Nonkels net uit de startblokken geschoten. “Een goeie vriend raadde me aan om daar iets mee te doen. Sinds vorige week is onze eigen Nonkels-Porsche een feit.”

© Play4

De wagen heeft net dezelfde kleur als die waar Willy Persyn grote sier mee maakt en het opschrift werkt meteen op de lachspieren. “We kozen voor Kutgrassen AECars”, aldus Alexander. “Een verwijzing naar de scène waarin Pol Persyn en Innocent met de hogedrukreiniger per ongeluk twee welbepaalde letters van de gevel van Willy Persyn verwijderen.”

Alexander zelf is onvoorwaardelijk fan van de reeks. “We hebben ze via Streamz al volledig uitgekeken. Het is geniaal grappig. Dit is onze manier om de makers een schouderklopje te geven. Prachtige televisie.”

Selfiemagneet

De knalgroene Porsche gebruikt Alexander nu als promowagen. “Het is de ideale manier om onze zaak in de kijker te zetten”, stelt hij. “Afgelopen weekend reed hij rond in Knokke. Het was een echte magneet. Onze Nonkels-Porsche heeft een pak selfies mogen uitdelen.”

De blitse wagen staat, net als de Porsche uit de reeks zelf, te koop. “Het is een topauto”, beklemtoont Alexander. “Voor 149.950 euro kan hij de jouwe zijn.”

Zolang de sportwagen niet van eigenaar veranderd is, wordt hij als publiciteitstool ingezet. “De Nonkels zelf zijn trouwens meer dan welkom om er een ritje mee te maken. Dat zou toch de max zijn? Willy, Luc en Pol Persyn die met onze Porsche de baan op gaan? Ze mogen altijd bellen!”